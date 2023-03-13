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Паводок в Петровске: в зоне подтопления 156 придомовых территорий

Новости
Интенсивное таяние снега привело к резкому подъему воды в реке Медведица в Петровске. В зоне подтопления оказались 156 придомовых территорий. Там проживает 390 человек.
Паводок в Петровске: в зоне подтопления 156 придомовых территорий


На месте сейчас работают специалисты областной службы спасения и начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Юрий Юрин. Организованы 6 лодочных переправ, в том числе одна круглосуточная.

Вода пока не зашла в частные дома, однако эксперты не исключают, что в ближайшие дни это может произойти. При желании жителей эвакуируют. Есть уже два таких обращения. Кроме того, организовывается доставка продуктов питания и лекарств.

Особое внимание уделяется беременным, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. При согласии на время активной фазы паводка их разместят в лечебных учреждениях.

В Петровске также круглосуточно работают 3 номера телефона, куда можно обратиться за помощью: 27187; 38938; 28938.