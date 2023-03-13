В Саратове завершился II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

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Победителями стали:Юлия Тимошинина - победитель Кубка с вышки;Евгений Кузнецов - победитель Кубка с трамплина 3 метра;Александр Бондарь и Руслан Терновой - победители в синхронных прыжках с вышки;Елизавета Кузина - победитель Кубка с трамплина 3 метра;Александр Бондарь - победитель Кубка с вышки;Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина - победители в синхронных прыжках с вышки;Виталия Королева и Мария Полякова - победители в синхронных прыжках с трамплина;Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер - победители в синхронных прыжках с трамплина;Александр Бондарь, Евгений Кузнецов, Елизавета Кузина, Анна Конаныхина - победители в командных соревнованиях.Саратовец Аркадий Айдаров получил серебряную медаль за прыжок с вышки.А Егор Лапин также завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с трëхметрового трамплина.