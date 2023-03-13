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В Саратове завершился II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

Новости


Во Дворце водных видов спорта завершился II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду. В соревнованиях приняли участие свыше 60 сильнейших спортсменов из России, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Гватемалы, Ирана, Кубы, Узбекистана и Эквадора.
В Саратове завершился II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

Победителями стали:

Юлия Тимошинина - победитель Кубка с вышки;
Евгений Кузнецов - победитель Кубка с трамплина 3 метра;
Александр Бондарь и Руслан Терновой - победители в синхронных прыжках с вышки;
Елизавета Кузина - победитель Кубка с трамплина 3 метра;
Александр Бондарь - победитель Кубка с вышки;
Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина - победители в синхронных прыжках с вышки;
Виталия Королева и Мария Полякова - победители в синхронных прыжках с трамплина;
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер - победители в синхронных прыжках с трамплина;
Александр Бондарь, Евгений Кузнецов, Елизавета Кузина, Анна Конаныхина - победители в командных соревнованиях.

Саратовец Аркадий Айдаров получил серебряную медаль за прыжок с вышки.
А Егор Лапин также завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с трëхметрового трамплина.