Алиса Лобанова попала в рейтинг The Voice вместе с Меган Фокс и Беллой Хадид
Кто-то из селебрити предпочитает для красной дорожки сложные наряды и нагромождение тканей, как например Флоренс Пью и Аня Тейлор-Джой на недавней премии BAFTA. А кто-то экономит ткань, приоткрывая миру и папарацци свои великолепные формы. В сегодняшней подборке мы поговорим о звёздах, чьи вырезы и разрезы режут глаза своей блистательной красотой.
Говоря о таких платьях, хочешь-не хочешь, вспоминаешь Беллу Хадид и её выход в Каннах в 2016 году. “Это красное платье для чего ты надела?”-, так и хочется прокричать супермодели вслед. Чтобы разбить сердца всех, кто увидит Беллу в нём, судя по всему. Кстати, ради этого наряда младшая из сестёр Хадид пренебрегла одним из главных правил красной дорожки Каннского кинофестиваля – не выбирать наряд, сливающейся с самой дорожкой. Сама модель вспоминает этот свой выход, краснея чуть ли не в цвет платья. Белла считает, что тогда на мероприятии это была не она, а её “хищное” альтер-эго.
Ну и раз уж пошёл разговор о красных платьях, то нельзя не упомянуть родоначальницу сексуальности в мире медиа – культовую Мэрилин Монро. После выхода фильма “Джентльмены предпочитают блондинок”. Мэрилин Монро и Джейн Рассел появились в кадре в длинных красных платьях, расшитых пайетками, с вырезами на груди и разрезами до бедра.
Секс-символ и представительница клана Кардашьян-Дженнер Кендалл Дженнер тоже не прочь продемонстрировать миру свою идеальную фигуру. Один из самых откровенных выходов модели случился в 2019 году на вечеринке The Vanity Fair. Модель выбрала чёрное платье Rami Kadi, низ которого походил скорее на набедренную повязку, нежели на юбку. С ногами мисс Дженнер сочетался этот наряд просто превосходно.
Но давайте перенесёмся в 2023 год. В Москве прошла премия “Золотой орёл”, где ярким образом запомнилась бизнес-вумен и телеведущая Алиса Лобанова. Эффектная блондинка появилась в длинном платье в пол с длинными рукавами. Яркими деталями лука стало смелое декольте и разрез, открывающий идеальные длинные ноги Алисы.
Чёрным платьем поразила в 2021 году и Меган Фокс, появившись на Billboard Awards в откровенном наряде от Mugler. Этот выход стал одним из знаковых появлений Меган после того, как её стилем активно занялась Мейв Райли, ранее стилизовавшая Хейли Бибер.
В таком же платье появилась на pre-party фестиваля Жара в том же 2021 году и певица Глюк’oZa. Тогда только ленивый не сравнил выходы актрисы и певицы. А признать нужно только то, что обе они невероятно хороши.
Ну а завершить эту подборку хочется культовым образом Дженнифер Лопес из нулевых. Точнее, из 2000 года, когда певица появилась на премии Грэмми в зелёном платье Versace. Количество поисковых запросов, связанных с нарядом звезды, после этого выхода Джей Ло превысило все мыслимые нормы. Наряд стал настолько культовым, что в 2020 году Дженнифер вышла на показе Versace в обновлённой версии знаменитого платья. И не после ли этого выхода Бн Аффлек решил камбекнуться в отношения двадцатилетней (как и платье) давности? А всё потому, что хороший вырез западает в сердце надолго.
Говоря о таких платьях, хочешь-не хочешь, вспоминаешь Беллу Хадид и её выход в Каннах в 2016 году. “Это красное платье для чего ты надела?”-, так и хочется прокричать супермодели вслед. Чтобы разбить сердца всех, кто увидит Беллу в нём, судя по всему. Кстати, ради этого наряда младшая из сестёр Хадид пренебрегла одним из главных правил красной дорожки Каннского кинофестиваля – не выбирать наряд, сливающейся с самой дорожкой. Сама модель вспоминает этот свой выход, краснея чуть ли не в цвет платья. Белла считает, что тогда на мероприятии это была не она, а её “хищное” альтер-эго.
Ну и раз уж пошёл разговор о красных платьях, то нельзя не упомянуть родоначальницу сексуальности в мире медиа – культовую Мэрилин Монро. После выхода фильма “Джентльмены предпочитают блондинок”. Мэрилин Монро и Джейн Рассел появились в кадре в длинных красных платьях, расшитых пайетками, с вырезами на груди и разрезами до бедра.
Секс-символ и представительница клана Кардашьян-Дженнер Кендалл Дженнер тоже не прочь продемонстрировать миру свою идеальную фигуру. Один из самых откровенных выходов модели случился в 2019 году на вечеринке The Vanity Fair. Модель выбрала чёрное платье Rami Kadi, низ которого походил скорее на набедренную повязку, нежели на юбку. С ногами мисс Дженнер сочетался этот наряд просто превосходно.
Но давайте перенесёмся в 2023 год. В Москве прошла премия “Золотой орёл”, где ярким образом запомнилась бизнес-вумен и телеведущая Алиса Лобанова. Эффектная блондинка появилась в длинном платье в пол с длинными рукавами. Яркими деталями лука стало смелое декольте и разрез, открывающий идеальные длинные ноги Алисы.
Чёрным платьем поразила в 2021 году и Меган Фокс, появившись на Billboard Awards в откровенном наряде от Mugler. Этот выход стал одним из знаковых появлений Меган после того, как её стилем активно занялась Мейв Райли, ранее стилизовавшая Хейли Бибер.
В таком же платье появилась на pre-party фестиваля Жара в том же 2021 году и певица Глюк’oZa. Тогда только ленивый не сравнил выходы актрисы и певицы. А признать нужно только то, что обе они невероятно хороши.
Ну а завершить эту подборку хочется культовым образом Дженнифер Лопес из нулевых. Точнее, из 2000 года, когда певица появилась на премии Грэмми в зелёном платье Versace. Количество поисковых запросов, связанных с нарядом звезды, после этого выхода Джей Ло превысило все мыслимые нормы. Наряд стал настолько культовым, что в 2020 году Дженнифер вышла на показе Versace в обновлённой версии знаменитого платья. И не после ли этого выхода Бн Аффлек решил камбекнуться в отношения двадцатилетней (как и платье) давности? А всё потому, что хороший вырез западает в сердце надолго.