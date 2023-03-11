Алиса Лобанова попала в рейтинг The Voice вместе с Меган Фокс и Беллой Хадид

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Говоря о таких платьях, хочешь-не хочешь, вспоминаешь Беллу Хадид и её выход в Каннах в 2016 году. “Это красное платье для чего ты надела?”-, так и хочется прокричать супермодели вслед. Чтобы разбить сердца всех, кто увидит Беллу в нём, судя по всему. Кстати, ради этого наряда младшая из сестёр Хадид пренебрегла одним из главных правил красной дорожки Каннского кинофестиваля – не выбирать наряд, сливающейся с самой дорожкой. Сама модель вспоминает этот свой выход, краснея чуть ли не в цвет платья. Белла считает, что тогда на мероприятии это была не она, а её “хищное” альтер-эго.Ну и раз уж пошёл разговор о красных платьях, то нельзя не упомянуть родоначальницу сексуальности в мире медиа – культовую Мэрилин Монро. После выхода фильма “Джентльмены предпочитают блондинок”. Мэрилин Монро и Джейн Рассел появились в кадре в длинных красных платьях, расшитых пайетками, с вырезами на груди и разрезами до бедра.Секс-символ и представительница клана Кардашьян-Дженнер Кендалл Дженнер тоже не прочь продемонстрировать миру свою идеальную фигуру. Один из самых откровенных выходов модели случился в 2019 году на вечеринке The Vanity Fair. Модель выбрала чёрное платье Rami Kadi, низ которого походил скорее на набедренную повязку, нежели на юбку. С ногами мисс Дженнер сочетался этот наряд просто превосходно.Но давайте перенесёмся в 2023 год. В Москве прошла премия “Золотой орёл”, где ярким образом запомнилась бизнес-вумен и телеведущая Алиса Лобанова. Эффектная блондинка появилась в длинном платье в пол с длинными рукавами. Яркими деталями лука стало смелое декольте и разрез, открывающий идеальные длинные ноги Алисы.Чёрным платьем поразила в 2021 году и Меган Фокс, появившись на Billboard Awards в откровенном наряде от Mugler. Этот выход стал одним из знаковых появлений Меган после того, как её стилем активно занялась Мейв Райли, ранее стилизовавшая Хейли Бибер.В таком же платье появилась на pre-party фестиваля Жара в том же 2021 году и певица Глюк’oZa. Тогда только ленивый не сравнил выходы актрисы и певицы. А признать нужно только то, что обе они невероятно хороши.Ну а завершить эту подборку хочется культовым образом Дженнифер Лопес из нулевых. Точнее, из 2000 года, когда певица появилась на премии Грэмми в зелёном платье Versace. Количество поисковых запросов, связанных с нарядом звезды, после этого выхода Джей Ло превысило все мыслимые нормы. Наряд стал настолько культовым, что в 2020 году Дженнифер вышла на показе Versace в обновлённой версии знаменитого платья. И не после ли этого выхода Бн Аффлек решил камбекнуться в отношения двадцатилетней (как и платье) давности? А всё потому, что хороший вырез западает в сердце надолго.