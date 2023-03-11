Специалисты рассказали, как вести себя во время паводка

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- отключить газ, воду и электричество;- погасить огонь в печи;- закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях;- закрыть окна и двери, при необходимости и при наличии времени забить снаружи досками;- если позволяет время, перенести на верхние этажи и чердаки, ценные предметы и вещи;- подготовьте теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;- необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет;- не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которыми Вы пользуетесь.- занять безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома;- принять меры, позволяющие спасателям Вас обнаружить – вывесить или размахивать хорошо видимым, ярким полотнищем, в ночное время – подавать световые сигналы и периодически голосом;- при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходить в плавательное средство, при этом соблюдать требования спасателей по мерам безопасности.