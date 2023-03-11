Специалисты рассказали, как вести себя во время паводка
Весной в условиях резкого повышения температуры и быстрого таяния снега происходит паводок. При неблагоприятном развитии паводка возникает угроза затопления территорий населённых пунктов.
Что надо делать при получении экстренного сообщения об угрозе затопления вашего дома?
- отключить газ, воду и электричество;
- погасить огонь в печи;
- закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях;
- закрыть окна и двери, при необходимости и при наличии времени забить снаружи досками;
- если позволяет время, перенести на верхние этажи и чердаки, ценные предметы и вещи;
- подготовьте теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;
- необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет;
- не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которыми Вы пользуетесь.
Что надо делать, если резко поднимается вода?
- занять безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома;
- принять меры, позволяющие спасателям Вас обнаружить – вывесить или размахивать хорошо видимым, ярким полотнищем, в ночное время – подавать световые сигналы и периодически голосом;
- при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходить в плавательное средство, при этом соблюдать требования спасателей по мерам безопасности.
Обращения принимаются по телефонам горячих линий администраций районов или по номеру 112
Что надо делать при получении экстренного сообщения об угрозе затопления вашего дома?
- отключить газ, воду и электричество;
- погасить огонь в печи;
- закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях;
- закрыть окна и двери, при необходимости и при наличии времени забить снаружи досками;
- если позволяет время, перенести на верхние этажи и чердаки, ценные предметы и вещи;
- подготовьте теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;
- необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет;
- не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которыми Вы пользуетесь.
Что надо делать, если резко поднимается вода?
- занять безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома;
- принять меры, позволяющие спасателям Вас обнаружить – вывесить или размахивать хорошо видимым, ярким полотнищем, в ночное время – подавать световые сигналы и периодически голосом;
- при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходить в плавательное средство, при этом соблюдать требования спасателей по мерам безопасности.
Обращения принимаются по телефонам горячих линий администраций районов или по номеру 112