11 марта 2023 СУББОТА
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Специалисты рассказали, как вести себя во время паводка

Новости
Весной в условиях резкого повышения температуры и быстрого таяния снега происходит паводок. При неблагоприятном развитии паводка возникает угроза затопления территорий населённых пунктов.


Что надо делать при получении экстренного сообщения об угрозе затопления вашего дома?

- отключить газ, воду и электричество;
- погасить огонь в печи;
- закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях;
- закрыть окна и двери, при необходимости и при наличии времени забить снаружи досками;
- если позволяет время, перенести на верхние этажи и чердаки, ценные предметы и вещи;
- подготовьте теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;
- необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет;
- не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которыми Вы пользуетесь.

Что надо делать, если резко поднимается вода?

- занять безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома;
- принять меры, позволяющие спасателям Вас обнаружить – вывесить или размахивать хорошо видимым, ярким полотнищем, в ночное время – подавать световые сигналы и периодически голосом;
- при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходить в плавательное средство, при этом соблюдать требования спасателей по мерам безопасности.

Обращения принимаются по телефонам горячих линий администраций районов или по номеру 112