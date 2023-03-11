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Число саратовских предпринимателей на маркетплейсах планируется увеличить в 1,5 раза

Новости
Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает активно работать с электронными торговыми площадками для продвижения товаров саратовских предпринимателей и самозанятых. На условиях софинансирования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" бизнесу оказывается содействие по выходу на крупные маркетплейсы.


В пакет услуг включены мероприятия по подготовке всех необходимых документов для сотрудничества предпринимателя или самозанятого с маркетплейсом, а также - регистрация личного кабинета, загрузка бренда, сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса. Центром «Мой бизнес» финансируется 30 000 рублей.

В прошлом году благодаря поддержке на электронные торговые площадки вышли 40 саратовских предпринимателей и самозанятых. 70% выбрали торговую площадку «Ozon», 20% – «Wildberries».

«Этот механизм продвижения услуг сегодня является одним из эффективных. Здесь и расширение географии рынка сбыта, и поиск новых партнеров, и увеличение продаж. Например, по некоторым организациям удалось увеличить продажи более чем 2 раза уже в первые месяцы размещения на маркетплейсах. Учитывая востребованность данного вида господдержки, в этом году планируется увеличить охват по выводу предпринимателей и самозанятых на маркетплейсы, как минимум в 1,5 раза», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.