Число саратовских предпринимателей на маркетплейсах планируется увеличить в 1,5 раза

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В пакет услуг включены мероприятия по подготовке всех необходимых документов для сотрудничества предпринимателя или самозанятого с маркетплейсом, а также - регистрация личного кабинета, загрузка бренда, сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса. Центром «Мой бизнес» финансируется 30 000 рублей.В прошлом году благодаря поддержке на электронные торговые площадки вышли 40 саратовских предпринимателей и самозанятых. 70% выбрали торговую площадку «Ozon», 20% – «Wildberries».«Этот механизм продвижения услуг сегодня является одним из эффективных. Здесь и расширение географии рынка сбыта, и поиск новых партнеров, и увеличение продаж. Например, по некоторым организациям удалось увеличить продажи более чем 2 раза уже в первые месяцы размещения на маркетплейсах. Учитывая востребованность данного вида господдержки, в этом году планируется увеличить охват по выводу предпринимателей и самозанятых на маркетплейсы, как минимум в 1,5 раза», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.