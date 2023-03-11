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Купить корову или открыть швейную мастерскую можно на средства социального контракта

Новости
В Саратовской области реализуется государственная программа «Социальная поддержка граждан» по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Купить корову или открыть швейную мастерскую можно на средства социального контракта


В этом году на данную меру поддержки планируется направить свыше 550 млн рублей. Ожидается, что будет заключено свыше 5,3 тысячи соцконтрактов по действующим направлениям. На сегодняшний день заключено более тысячи контрактов.

Социальные контракты заключаются на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

К примеру, жительница Энгельса Наталья заключила соцконтракт на открытие собственного дела. Наталья занимается пошивом и ремонтом изделий из кожи и меха. На полученные средства предпринимательница приобрела оверлок, скорняжную машину, швейную машину для кожи и тяжелых материалов, распошивальную машину и другое оборудование, необходимое для ателье – стол, гладильную доску с парогенератором, манекен, зеркала и многое другое.

Одежду для байкеров и велосипедистов шьет Михаил. Он также проживает в Энгельсе и на полученные после заключения социального контракта средства приобрел прямострочную и плоскошовную швейные машины, оверлок, столы, графический планшет и другие необходимые инструменты и материалы.

Ведением личного хозяйства занимается Айнур из села Красный Яр. Социальный контракт помог заявительнице купить для хозяйства две коровы с целью реализации молочной продукции.

«Заявление о назначении государственной социальной помощи на основании соцконтракта в этом году можно подавать до 1 августа 2023 года. Право на эту меру поддержки имеют семьи или граждане с невысоким уровнем дохода – среднедушевой доход не должен превышать уровень регионального прожиточного минимума. Все подробности можно узнать в учреждениях социальной поддержки населения по месту жительства», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.