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Сегодня в Саратове стартует II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

Новости
С 10 по 12 марта 2023 года в Саратове во Дворце водных видов спорта пройдет II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду.

Сегодня в Саратове стартует II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

В соревнованиях примет участие 61 спортсмен из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора и Узбекистана.

В 17.15 состоится торжественное открытие международных соревнований. В мероприятии планируется участие Губернатора области Романа Бусаргина, президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина, двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина, Олимпийской чемпионки по прыжкам в воду Елены Вайцеховской, Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова и др.

«Ждем всех с 10 по 12 марта на наших соревнованиях в нашем Дворце водных видов спорта на Кубок Евразийских стран. Будет очень круто!», - пригласил саратовцев Илья Захаров.


Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с трамплина 3 м и с вышки 10 м в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командных соревнованиях.

Накануне прошли тренировки спортсменов. Представители иностранных команд поделились мнением о своих соперниках и предстоящем спортивном событии.

«Очень понравился Дворец водных видов спорта, с нетерпением жду соревнований, чтобы поучаствовать. Считаю, что Куба и российская команда – самые сильные соперники», – сказал спортсмен из Венесуэлы.

«Мы под большим впечатлением от российской сборной. Я могу сравнить уровень российских спортсменов с Олимпийским уровнем. Будет очень интересно соревноваться со спортсменами такого уровня», – поделилась впечатлениями спортсменка из Эквадора.

Все желающие могут посетить соревнования. Вход свободный.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «МАТЧ-Страна» и в официальной группе прыжков в воду ВКонтакте.