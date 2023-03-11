Сегодня в Саратове стартует II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
С 10 по 12 марта 2023 года в Саратове во Дворце водных видов спорта пройдет II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду.
В соревнованиях примет участие 61 спортсмен из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора и Узбекистана.
В 17.15 состоится торжественное открытие международных соревнований. В мероприятии планируется участие Губернатора области Романа Бусаргина, президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина, двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина, Олимпийской чемпионки по прыжкам в воду Елены Вайцеховской, Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова и др.
«Ждем всех с 10 по 12 марта на наших соревнованиях в нашем Дворце водных видов спорта на Кубок Евразийских стран. Будет очень круто!», - пригласил саратовцев Илья Захаров.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с трамплина 3 м и с вышки 10 м в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командных соревнованиях.
Накануне прошли тренировки спортсменов. Представители иностранных команд поделились мнением о своих соперниках и предстоящем спортивном событии.
«Очень понравился Дворец водных видов спорта, с нетерпением жду соревнований, чтобы поучаствовать. Считаю, что Куба и российская команда – самые сильные соперники», – сказал спортсмен из Венесуэлы.
«Мы под большим впечатлением от российской сборной. Я могу сравнить уровень российских спортсменов с Олимпийским уровнем. Будет очень интересно соревноваться со спортсменами такого уровня», – поделилась впечатлениями спортсменка из Эквадора.
Все желающие могут посетить соревнования. Вход свободный.
Прямая трансляция будет доступна на телеканале «МАТЧ-Страна» и в официальной группе прыжков в воду ВКонтакте.
В соревнованиях примет участие 61 спортсмен из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора и Узбекистана.
В 17.15 состоится торжественное открытие международных соревнований. В мероприятии планируется участие Губернатора области Романа Бусаргина, президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина, двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина, Олимпийской чемпионки по прыжкам в воду Елены Вайцеховской, Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова и др.
«Ждем всех с 10 по 12 марта на наших соревнованиях в нашем Дворце водных видов спорта на Кубок Евразийских стран. Будет очень круто!», - пригласил саратовцев Илья Захаров.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с трамплина 3 м и с вышки 10 м в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командных соревнованиях.
Накануне прошли тренировки спортсменов. Представители иностранных команд поделились мнением о своих соперниках и предстоящем спортивном событии.
«Очень понравился Дворец водных видов спорта, с нетерпением жду соревнований, чтобы поучаствовать. Считаю, что Куба и российская команда – самые сильные соперники», – сказал спортсмен из Венесуэлы.
«Мы под большим впечатлением от российской сборной. Я могу сравнить уровень российских спортсменов с Олимпийским уровнем. Будет очень интересно соревноваться со спортсменами такого уровня», – поделилась впечатлениями спортсменка из Эквадора.
Все желающие могут посетить соревнования. Вход свободный.
Прямая трансляция будет доступна на телеканале «МАТЧ-Страна» и в официальной группе прыжков в воду ВКонтакте.