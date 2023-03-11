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Вячеслав Володин заявил о новом этапе развития Парка покорителей космоса в Саратове

Новости
Принята концепция второго этапа развития Парка покорителей космоса в Саратове. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.
Вячеслав Володин заявил о новом этапе развития Парка покорителей космоса в Саратове

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел в Москве совещание по развитию Парка покорителей космоса.

Мероприятие было приурочено к 89-летию со дня рождения Юрия Гагарина. В нем приняли участие - первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин, заместитель генерального директора по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Владимир Карпов.

По словам спикера, необходимо детально проработать концепцию второго этапа развития парка. Для этого надо сформировать рабочую группу из представителей федеральных структур, региональной власти и общественности.

-Деньги сейчас надо считать еще более скрупулезно, и определять приоритетность с учетом сегодняшнего времени, поэтому правильно подумать над тем, чтобы концепция второго этапа проекта перед реализацией прошла общественные слушания», - подчеркнул Вячелав Викторович.

Вячеслав Володин поставил задачу до конца марта провести в Саратове выездное совещание. До начала проектирования на базе СГТУ имени Гагарина необходимо организовать общественные слушания с участием экспертного сообщества, специалистов, которые занимаются наследием первого космонавта планеты, и тех, кто будет реализовывать принятую концепцию.