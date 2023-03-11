Роман Бусаргин провел встречу с руководством «Норникеля»

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Роман Бусаргин отметил значимость этого проекта для области. Он подчеркнул, что руководство «Норникеля» уделяет особое внимание работе с молодежью. В частности, в 2019 году было заключено соглашение о партнерстве с СГУ им. Н.Г. Чернышевского, а в 2022 году – с СГТУ им. Ю.А. Гагарина. Благодаря этому за весь период проекта целевую подготовку в «Норникель Спутнике» прошли более 400 студентов, из которых свыше 120 приняты в штат компании. По словам Сергея Малышева, в саратовском представительстве трудоустроено около 1,5 тысяч человек, средний возраст сотрудников – 32,5 года.«Саратов обладает высоким кадровым и экономическим потенциалом. Вузовское образование в регионе находится на высоком уровне. Именно поэтому в Саратове возможно не только трудоустройство в компанию уже готовых выпускников, но и их профессиональная переподготовка с целью формирования кадрового резерва нашей компании», - отметил Сергей Малышев.«Между «Норникелем» и правительством региона налажено продуктивное взаимодействие. Выбор Саратова в качестве центра для федеральных компаний способствует удержанию высококвалифицированных специалистов в регионе и повышению качества жизни. Кроме того, «Норникелем» на территории региона были реализованы различные благотворительные программы, а также оказано содействие в сфере развития здравоохранения, физической культуры и спорта. Уверен, наше сотрудничество будет только наращиваться, а результаты будут эффективными и ощутимыми для саратовцев», - отметил Роман Бусаргин.