11 марта 2023 СУББОТА
Новости
21:10 | 10 марта
Специалисты рассказали, как вести себя во время паводка
21:08 | 10 марта
О директоре спортшколы из Дагестана вышла новая серия проекта #Неизвестные герои
17:40 | 10 марта
Число саратовских предпринимателей на маркетплейсах планируется увеличить в 1,5 раза
16:04 | 10 марта
Купить корову или открыть швейную мастерскую можно на средства социального контракта
16:04 | 10 марта
Купить корову или открыть швейную мастерскую можно на средства социального контракта
15:00 | 10 марта
Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей
13:30 | 10 марта
Вячеслав Володин заявил о новом этапе развития Парка покорителей космоса в Саратове
12:30 | 10 марта
Роман Бусаргин провел встречу с руководством «Норникеля»
11:39 | 10 марта
Сегодня в Саратове стартует II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
11:04 | 10 марта
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В Саратове и Энгельсе отремонтируют 14 дорог, ведущих к медицинским учреждениям

Новости
За счет средств нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» в городах-спутниках в нормативное состояние приведут свыше 13,5 км социально значимых улиц. Они ведут к городским поликлиникам, Детской клинической больнице, Клинике глазных болезней, областному противотуберкулезному диспансеру, станции Скорой медицинской помощи и другим учреждениям.
В Саратове и Энгельсе отремонтируют 14 дорог, ведущих к медицинским учреждениям



Кроме того, ведется строительство путепровода через железнодорожные пути по ул. Песчано-Уметская в Ленинском районе города Саратова. Путепровод позволит жителям поселка Жасминный быстро добираться до районной больницы

Что касается трасс регионального значения, то большинство из них соединяют населенные пункты с районными центрами, где находятся больницы. Так, например, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 49 км автодороги «Пугачев - Перелюб». Дорога важная не только для жителей Пугачевского района, но и Перелюбского. К примеру, чтобы попасть на прием к хирургу в Пугачев, или в Перинатальный центр