В Саратове и Энгельсе отремонтируют 14 дорог, ведущих к медицинским учреждениям

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Кроме того, ведется строительство путепровода через железнодорожные пути по ул. Песчано-Уметская в Ленинском районе города Саратова. Путепровод позволит жителям поселка Жасминный быстро добираться до районной больницыЧто касается трасс регионального значения, то большинство из них соединяют населенные пункты с районными центрами, где находятся больницы. Так, например, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 49 км автодороги «Пугачев - Перелюб». Дорога важная не только для жителей Пугачевского района, но и Перелюбского. К примеру, чтобы попасть на прием к хирургу в Пугачев, или в Перинатальный центр