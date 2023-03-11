ТЮЗ Киселева поздравил своих зрительниц необычным перфомансом

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7 марта зрительниц Саратовского ТЮЗа ждал неожиданный подарок: их пригласили сыграть в штосс – карточную игру, вокруг которой строится сюжет пушкинской «Пиковой дамы».Ровно за полчаса до начала спектакля в театре открылось «ТЮЗино для дам»: в фойе Большой сцены разместились столы для игры, а к зрителям вышли герои спектакля, самые заядлые игроки в штосс. Ими стали артисты театра Руслан Дивлятшин, Владимир Егоров и Павел Лазарев. Именно они познакомили всех желающих с правилами и провели несколько партий в модную игру пушкинских времен.Задачей участниц было выбрать наугад одну карту из колоды. Герои спектакля раскладывали свою колоду карт в две стопки направо и налево до тех пор, пока не выпадали загаданные зрительницами карты. Если карта попала в левую от ведущего стопку, то победила зрительница, в правую – персонаж спектакля.Впрочем, в праздничной игре проигравших не было. Всех зрительниц ждали эксклюзивные подарки от ТЮЗа Киселева: карты с изображением героев спектакля и «живые открытки»: на каждой есть специальный QR-код, при переходе по которому фотография оживает. Приятным бонусом стала возможность пообщаться и сфотографироваться с любимыми артистами, а также получить автограф на память.Предпраздничный показ несомненно стал особенным. «ТЮЗино» дало возможность зрителям ближе познакомиться с героями Пушкина, погрузиться в атмосферу спектакля и понять все тонкости его сюжета.