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Саратовская «Театралика» стала Лауреатом III степени

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Победители «Театрального Приволжья» 2022 года стали лауреатами Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Притяжение 2023»

Саратовская «Театралика» стала Лауреатом III степени

Саратовские победители прошлогоднего сезона фестиваля «Театральное Приволжье» - студия «Театралика» - со спектаклем «Помним» героям «Молодой гвардии» посвящается…» одержали еще одну театральную победу. В Красноярске по итогам Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Притяжение 2023» саратовская «Театралика» стала Лауреатом III степени. А воспитанник «Театралики» Ярослав Мудригель за роль Олега Кошевого получил диплом за актерскую работу.

Саратовская «Театралика» стала Лауреатом III степени

- Мы годимся, что достойно представили Саратовскую область и Поволжский федеральный округ в Красноярске! В отборочном туре из 70 участников жюри выбрало 13 детских театральных коллективов со всех уголков России. Фестиваль проходил 5 дней. Велась прямая трансляция всех спектаклей. По традиции каждое утро начиналось с мастер-классов для участников фестиваля, - рассказали юные артисты.

Спектакль «Помним» героям «Молодой гвардии» посвящается…» стал частью Всероссийского проекта «Школьная классика», который реализует ФГБУ «Росдетцентр» и Театральный институт им. Б. Щукина при поддержке Министерства просвещения РФ.

- На счету юных артистов «Театралики» много успешный выступлений и побед, в том числе две победы в престижном фестивале «Театральное Приволжье», - рассказала первый заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. -. Ребята, участвуя в таких проектах, не просто развиваются как гармоничные личности, они учатся творчески мыслить, стараются больше выступать и вдохновлять поклонников успехами. Ведь театр - это то направление, которое может не просто занять и вовлечь детей, но и обладает огромным воспитательным эффектом, и самое главное — формирует те компетенции, знания и умения, которые пригодятся в жизни.

Жители Саратовской области гордятся успехами детского театра-студии «Театралика». Вскоре после победы в фестивале «Театральное Приволжье» в 2022 году новый спектакль «Театралики» «Времена года» (литературно-пластическая фантазия по стихам А. Фета) стал победителем на очном финале II Межрегионального детского театрального фестиваля «Б’АRТ’О» в Санкт-Петербурге. Спектакль «Времена года» получил специальный приз жюри и диплом «За высокий художественный уровень». Из 15 постановок-финалистов фестиваля, таким призом были отмечены три спектакля. Жюри выбрало их как «самые лучшие».