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Дергачевский район полностью оздоровлен от бруцеллеза животных

Новости
С 6 марта на территории Октябрьского муниципального образования Дергачевского района отменен карантин по бруцеллезу животных. Соответствующий приказ подписан начальником регионального управления ветеринарии Алексей Балалаевым.
Дергачевский район полностью оздоровлен от бруцеллеза животных



В рамках оздоровительных мероприятий ветеринарные специалисты проводили систематические диагностические исследования поголовья на бруцеллез, дезинфекцию территории и другие ветеринарно-санитарные мероприятия, предусмотренные законодательством.

Напомним, ограничительные мероприятия действовали на территории Октябрьского муниципального образования с 15 сентября 2020 года. Заболевшие бруцеллезом животные были выявлены на территории двух личных подсобных хозяйств. По результатам эпизоотического обследования причиной возникновения очага заболевания животных бруцеллезом послужило нарушение владельцами животных требований ветеринарного законодательства, в частности, бесконтрольное перемещение животных, систематическое непредоставление животных для проведения плановых противоэпизоотических мероприятий и отсутствие регистрации поголовья в ветеринарной службе.

С момента отмены карантина в населенном пункте снят запрет на перемещение, продажу и закупку животных; заготовку, вывоз и продажу кормов. Использование и реализацию животноводческой продукции (молока, мяса) можно производить без ограничений.