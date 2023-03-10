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Вавиловский университет сформирует новую программу развития

Новости
Губернатор Роман Бусаргин обсудил программу развития вуза с ректором Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Вавилова Дмитрием Соловьевым.
Вавиловский университет сформирует новую программу развития



На прошлой неделе глава региона возглавил попечительский совет Вавиловского университета. Следующим шагом предстоит определить ключевые направления, по которым вуз занимает сильные позиции и которые будут востребованы в ближайшие 10 лет. По поручению губернатора подготовлена следующая «дорожная карта»:

-Будут выбраны приоритетные научные специальности, которые станут базовыми для университета. Предложены такие передовые направления, как генетика животных и растений, биотехнологии, роботизация и цифровизация сельского хозяйства.

-Под каждую из специальностей будет сформирована современная материальная база. Планируется сделать ставку на реальные научные достижения, которые повысят престиж Вавиловского университета среди абитуриентов. Кроме того, необходимо привлечь ведущих специалистов из других вузов, которые будут читать в Саратове лекции.

- В попечительский совет должны войти ученые и специалисты из различных отраслей аграрного сектора и современных биотехнологий. В их числе – представители саратовского НИИ Юго-Востока.

Программу развития вуза планируется обсудить на ближайшем заседании попечительского совета, который пройдёт в течение месяца.