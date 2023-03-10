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Соцработники стали обучать симметричному рисованию

Новости
Год педагога и наставника: социальные педагоги проводят работу с получателями услуг разных возрастов
Соцработники стали обучать симметричному рисованию



Работа педагогов в социозащитных учреждениях области в этом году, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, вызывает особый интерес.

В реабилитационных центрах, домах-интернатах, центрах социального обслуживания и центрах «Семья» социальные педагоги работают как с детьми, так и со взрослыми. Проводятся учебные и спортивные занятия, творческие мастер-классы.

Открывая череду мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника, специалист комплексного центра социального обслуживания населения Пугачевского района Марина Шишакина провела для детей занятие по художественному выпиливанию. Ребята узнали о приёмах обработки фанеры, инструментах и технике безопасности работы с ручным лобзиком, шилом, прибором для выжигания. После чего своими руками сделали подставки для телефонов.

Симметричному рисованию обучала получателей услуг педагог-психолог центра социального обслуживания населения Александрово-Гайского района Айша Искаранова. Она использует данную методику для развития межполушарного взаимодействия мозга. Это улучшает мыслительную деятельность, развивает память, повышает устойчивость внимания и облегчает процесс письма.

В центре соцобслуживания Романовского района специалист по работе с семьей провела для ребят беседу «Учись у героев Отчизну беречь» о земляках, принимающих участие в специальной военной операции. Ребята узнали о героях Романовского района – это Александр Белоглазов и Руслан Акулов.

«Мы уделяем большое внимание мероприятиям патриотической направленности. Дети всегда с интересом слушают рассказы о героях, которые живут с ними практически на одной улице, и испытывают чувство гордости за славные подвиги наших земляков», - прокомментировали в центре соцобслуживания Романовского района.