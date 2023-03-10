Губернатор объявил выговоры министрам

просмотров: 143

Как стало известно, сегодня губернатор области объявил выговоры: зампреду Правительства области Павлу Мигачёву и министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову, а также замечания - министру культуры Наталье Щелкановой и заместителю министра образования Ирине Чинаевой, - с формулировкой "в связи с несвоевременным выполнением поручений на заключение контрактов на 2023 году и объявлением министерствами аукционных процедур в более поздние сроки.