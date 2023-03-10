10 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 09 марта
Дергачевский район полностью оздоровлен от бруцеллеза животных
17:04 | 09 марта
Вавиловский университет сформирует новую программу развития
16:17 | 09 марта
Саратовская «Театралика» стала Лауреатом III степени
16:03 | 09 марта
Соцработники стали обучать симметричному рисованию
15:00 | 09 марта
Губернатор объявил выговоры министрам
14:02 | 09 марта
Объявлен сбор заявок на конкурс социальных агроволонтёрских проектов
13:03 | 09 марта
Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей
12:01 | 09 марта
В Саратове бывшие в употреблении вещи обретают вторую жизнь
11:04 | 09 марта
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10:00 | 09 марта
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Губернатор объявил выговоры министрам

Новости

Губернатор Роман Бусаргин провёл штаб по реализации госпрограмм на территории региона.

Как стало известно, сегодня губернатор области объявил выговоры: зампреду Правительства области Павлу Мигачёву и министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову, а также замечания - министру культуры Наталье Щелкановой и заместителю министра образования Ирине Чинаевой, - с формулировкой "в связи с несвоевременным выполнением поручений на заключение контрактов на 2023 году и объявлением министерствами аукционных процедур в более поздние сроки.