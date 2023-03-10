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Общественная палата Российской Федерации продолжает реализацию Всероссийского социального проекта «Добрый огород». До 15 апреля 2023 года объявлен сбор заявок на конкурс социальных агроволонтёрских проектов.Победители конкурса – волонтёры и волонтёрские объединения получат микрогранты на приобретение инвентаря, семян, саженцев, рассады для оказания помощи в садово-огородных работах малообеспеченным и социально незащищенным гражданам.Напомним, в прошлом году в число победителей третьего этапа вошли три организации Саратовской области – комплексные центры социального обслуживания населения Балтайского, Ртищевского и Самойловского районов.Проекты комплексных центров предусматривали приобретение и посадку саженцев ягодных культур и деревьев, а также приобретение семян овощей для нуждающихся слоев населения.Семена распределялись среди малообеспеченных людей пожилого возраста и семей с детьми, желающих принять участие в проекте. А мы с удовольствием даем советы всем начинающим садоводам. И в следующий раз обязательно примем участие в конкурсе с новым проектом», - рассказала о своей работе «серебряный» волонтер Самойловского района Татьяна Старостенко.Социальный проект «Добрый огород» направлен на вовлечение местных сообществ в агроволонтерскую деятельность, развитие аграрной самозанятости, садоводства и огородничества, аграрной благотворительности местных предпринимателей, а также на получение молодыми людьми, вовлеченными в проект, профориентационных навыков и социальных связей.