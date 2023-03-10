Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей
В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовал приём заявок на участие в программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Грант до 30 млн рублей по программе может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства.
Поддержка выделяется при условии софинансирования за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% суммы гранта.
«Данный конкурс, в частности, направлен на финансирование предприятий, уже завершивших НИОКР и стремящихся к масштабированию производства. В этой фазе МСП особенно нуждаются в средствах для развития. Грант даёт такую возможность, и бизнес ей активно пользуется – в 2022 году по программе «Коммерциализация» поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд рублей», – отметила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.
Принять участие в конкурсе могут российские микро- и малые предприятия, руководители которых не имеют открытых договоров с Фондом. Подать заявку на участие можно до 10:00 (мск) 17 апреля 2023 года по ссылке: https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/.
«Конкурс направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, что имеет стратегически важное значение в повышении экономической стабильности региона и страны, конкурентоспособности российских предприятий.
В прошлом году компания «АВРОРА» стала победителем конкурса Фонда содействия инновациям «Коммерциализация-импортозамещение» и получила грант в размере 30 млн рублей на модернизацию завода и увеличение объемов производства инновационной экосистемы «Аврора некст» - запатентованной разработки завода, аналогов которой нет в мире. Содействие в подготовке проекта оказали Центр «Мой бизнес» и Региональный центра инжиниринга», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Поддержка выделяется при условии софинансирования за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% суммы гранта.
«Данный конкурс, в частности, направлен на финансирование предприятий, уже завершивших НИОКР и стремящихся к масштабированию производства. В этой фазе МСП особенно нуждаются в средствах для развития. Грант даёт такую возможность, и бизнес ей активно пользуется – в 2022 году по программе «Коммерциализация» поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд рублей», – отметила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.
Принять участие в конкурсе могут российские микро- и малые предприятия, руководители которых не имеют открытых договоров с Фондом. Подать заявку на участие можно до 10:00 (мск) 17 апреля 2023 года по ссылке: https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/.
«Конкурс направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, что имеет стратегически важное значение в повышении экономической стабильности региона и страны, конкурентоспособности российских предприятий.
В прошлом году компания «АВРОРА» стала победителем конкурса Фонда содействия инновациям «Коммерциализация-импортозамещение» и получила грант в размере 30 млн рублей на модернизацию завода и увеличение объемов производства инновационной экосистемы «Аврора некст» - запатентованной разработки завода, аналогов которой нет в мире. Содействие в подготовке проекта оказали Центр «Мой бизнес» и Региональный центра инжиниринга», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.