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Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей

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В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовал приём заявок на участие в программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Грант до 30 млн рублей по программе может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства.
Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей




Поддержка выделяется при условии софинансирования за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% суммы гранта.

«Данный конкурс, в частности, направлен на финансирование предприятий, уже завершивших НИОКР и стремящихся к масштабированию производства. В этой фазе МСП особенно нуждаются в средствах для развития. Грант даёт такую возможность, и бизнес ей активно пользуется – в 2022 году по программе «Коммерциализация» поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд рублей», – отметила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.

Принять участие в конкурсе могут российские микро- и малые предприятия, руководители которых не имеют открытых договоров с Фондом. Подать заявку на участие можно до 10:00 (мск) 17 апреля 2023 года по ссылке: https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/.

«Конкурс направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, что имеет стратегически важное значение в повышении экономической стабильности региона и страны, конкурентоспособности российских предприятий.

В прошлом году компания «АВРОРА» стала победителем конкурса Фонда содействия инновациям «Коммерциализация-импортозамещение» и получила грант в размере 30 млн рублей на модернизацию завода и увеличение объемов производства инновационной экосистемы «Аврора некст» - запатентованной разработки завода, аналогов которой нет в мире. Содействие в подготовке проекта оказали Центр «Мой бизнес» и Региональный центра инжиниринга», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.