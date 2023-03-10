Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей

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Поддержка выделяется при условии софинансирования за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% суммы гранта.«Данный конкурс, в частности, направлен на финансирование предприятий, уже завершивших НИОКР и стремящихся к масштабированию производства. В этой фазе МСП особенно нуждаются в средствах для развития. Грант даёт такую возможность, и бизнес ей активно пользуется – в 2022 году по программе «Коммерциализация» поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд рублей», – отметила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.Принять участие в конкурсе могут российские микро- и малые предприятия, руководители которых не имеют открытых договоров с Фондом. Подать заявку на участие можно до 10:00 (мск) 17 апреля 2023 года по ссылке: https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/.«Конкурс направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, что имеет стратегически важное значение в повышении экономической стабильности региона и страны, конкурентоспособности российских предприятий.В прошлом году компания «АВРОРА» стала победителем конкурса Фонда содействия инновациям «Коммерциализация-импортозамещение» и получила грант в размере 30 млн рублей на модернизацию завода и увеличение объемов производства инновационной экосистемы «Аврора некст» - запатентованной разработки завода, аналогов которой нет в мире. Содействие в подготовке проекта оказали Центр «Мой бизнес» и Региональный центра инжиниринга», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.