10 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 09 марта
Дергачевский район полностью оздоровлен от бруцеллеза животных
17:04 | 09 марта
Вавиловский университет сформирует новую программу развития
16:17 | 09 марта
Саратовская «Театралика» стала Лауреатом III степени
16:03 | 09 марта
Соцработники стали обучать симметричному рисованию
15:00 | 09 марта
Губернатор объявил выговоры министрам
14:02 | 09 марта
Объявлен сбор заявок на конкурс социальных агроволонтёрских проектов
13:03 | 09 марта
Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей
12:01 | 09 марта
В Саратове бывшие в употреблении вещи обретают вторую жизнь
11:04 | 09 марта
На празднике для саратовских женщин выступила победительница шоу «Голос.Дети»
10:00 | 09 марта
Жители области, заключившие военный контракт в 2023 году, получат по 50 тысяч рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове бывшие в употреблении вещи обретают вторую жизнь

Новости
На площадке АНО «Экологизатор» в Экодоме в Заводском районе Саратова волонтеры проекта «Ненасвалку64» принимают от жителей вещи, ставшие ненужными.

В Саратове бывшие в употреблении вещи обретают вторую жизнь

«Раньше текстильные отходы отправлялись на мусорные полигоны для захоронения. Но для того, чтобы они разложились и перестали наносить вред природе потребуется 200 лет! Только вдумайтесь в эти цифры. В какой-то момент мы тоже озадачились этим вопросом и решили организовать проект «Ненасвалку64», чтобы горожане знали, куда можно сдать ненужные им одежду, книги, сумки, шляпы и другие предметы личного обихода», - рассказала организатор проекта эковолонтер Полина Грунина.

На первом этапе вещи проходят внешний осмотр. Главное, чтобы вещь была чистой. Затем волонтеры сортируют их на пригодные к дальнейшему использованию. Такие текстильные отходы идут на благотворительность, а непригодные к использованию отправляются на переработку.

Вещи хорошего качества забирают центры и фонды помощи, передают адресно нуждающимся, раздаются в селах и деревнях.

Непригодные для дальнейшего использования предметы личного обихода, прошедшие первичную сортировку, отправляются на предприятие в город Люберцы для дальнейшей переработки. Кроме того, часть вещей отдают в Фонд помощи бездомным животным и используется там в качестве подстилок для животных.

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области понимает важность работы, которую проводят эковолонтеры и поддерживает ее.

«Сортировка отходов является неотъемлемой частью современной системы обращения с отходами. Эта работа проводится в различных формах – от установки контейнеров для раздельного сбора на контейнерных площадках общего пользования до открытия пунктов приемов вторсырья общественными организациями, коммерческими и некоммерческими, в том числе. Нужно отметить эффективность таких организаций, поскольку кроме приема вторсырья они проводят колоссальную информационно-разъяснительную работу с населением по этому направлению. Даже если одна бутылка попадет на переработку, а не на полигон для захоронения – это маленькая, но победа», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Сдать одежду можно по адресу: «Экоцентр», г. Саратов, ул. Чернышевского д. 90/4. Дни приема: Пн 8.30-12.00; Сб 12.00-18.00.

«ЭкоДом», г. Саратов, ул. Орджоникидзе 13/3.