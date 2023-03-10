В Саратове бывшие в употреблении вещи обретают вторую жизнь

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«Раньше текстильные отходы отправлялись на мусорные полигоны для захоронения. Но для того, чтобы они разложились и перестали наносить вред природе потребуется 200 лет! Только вдумайтесь в эти цифры. В какой-то момент мы тоже озадачились этим вопросом и решили организовать проект «Ненасвалку64», чтобы горожане знали, куда можно сдать ненужные им одежду, книги, сумки, шляпы и другие предметы личного обихода», - рассказала организатор проекта эковолонтер Полина Грунина.На первом этапе вещи проходят внешний осмотр. Главное, чтобы вещь была чистой. Затем волонтеры сортируют их на пригодные к дальнейшему использованию. Такие текстильные отходы идут на благотворительность, а непригодные к использованию отправляются на переработку.Вещи хорошего качества забирают центры и фонды помощи, передают адресно нуждающимся, раздаются в селах и деревнях.Непригодные для дальнейшего использования предметы личного обихода, прошедшие первичную сортировку, отправляются на предприятие в город Люберцы для дальнейшей переработки. Кроме того, часть вещей отдают в Фонд помощи бездомным животным и используется там в качестве подстилок для животных.Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области понимает важность работы, которую проводят эковолонтеры и поддерживает ее.«Сортировка отходов является неотъемлемой частью современной системы обращения с отходами. Эта работа проводится в различных формах – от установки контейнеров для раздельного сбора на контейнерных площадках общего пользования до открытия пунктов приемов вторсырья общественными организациями, коммерческими и некоммерческими, в том числе. Нужно отметить эффективность таких организаций, поскольку кроме приема вторсырья они проводят колоссальную информационно-разъяснительную работу с населением по этому направлению. Даже если одна бутылка попадет на переработку, а не на полигон для захоронения – это маленькая, но победа», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.: «Экоцентр», г. Саратов, ул. Чернышевского д. 90/4. Дни приема: Пн 8.30-12.00; Сб 12.00-18.00.«ЭкоДом», г. Саратов, ул. Орджоникидзе 13/3.