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На празднике для саратовских женщин выступила победительница шоу «Голос.Дети»

Новости
На торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, выступила победительница шоу "Голос" Анна Доровская.

На празднике для саратовских женщин выступила победительница шоу «Голос.Дети»



Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 8 марта, открыл губернатор Роман Бусаргин. Глава региона поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим праздником:

«Дорогие наши, родные, любимые! Ваш праздник – еще один повод сказать, насколько вы нам нужны, как мы вас ценим и не можем без вас жить. На самом деле такие поводы есть каждый день. Свою заботу, красоту, верность вы дарите нам постоянно. Именно за материнскую теплоту мы всю жизнь помним свою первую учительницу. Знаем, что самый заботливый врач – это женщина. Потому что нежность, чуткость, сопереживание – в вашей природе. Спасибо, что вы рядом! Пусть праздник принесет вам множество приятных мгновений, ярких красок, а в вашем доме царит атмосфера радости, добра и благополучия».

Глава региона вручил награды отличившимся представительницам различных профессий. После гостей мероприятия ждал праздничный концерт. Перед присутствующими выступила победительница 10 сезона телевизионного проекта Шоу «Голос.Дети» на 1-м канале, учащаяся музыкально-эстетического лицея имени Шнитке Анна Доровская.