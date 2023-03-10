10 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 09 марта
Дергачевский район полностью оздоровлен от бруцеллеза животных
17:04 | 09 марта
Вавиловский университет сформирует новую программу развития
16:17 | 09 марта
Саратовская «Театралика» стала Лауреатом III степени
16:03 | 09 марта
Соцработники стали обучать симметричному рисованию
15:00 | 09 марта
Губернатор объявил выговоры министрам
14:02 | 09 марта
Объявлен сбор заявок на конкурс социальных агроволонтёрских проектов
13:03 | 09 марта
Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей
12:01 | 09 марта
В Саратове бывшие в употреблении вещи обретают вторую жизнь
11:04 | 09 марта
На празднике для саратовских женщин выступила победительница шоу «Голос.Дети»
10:00 | 09 марта
Жители области, заключившие военный контракт в 2023 году, получат по 50 тысяч рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Жители области, заключившие военный контракт в 2023 году, получат по 50 тысяч рублей

Новости
Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление о единовременной денежной выплате для жителей области, решивших поступить на военную службу по контракту.
Жители области, заключившие военный контракт в 2023 году, получат по 50 тысяч рублей

Саратовцы, заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 января по 31 декабря 2023 года, получат по 50 тысяч рублей. Выплата придет автоматически на счёт, указанный гражданами при зачислении в штат воинской части для перечисления туда денежного довольствия.
Жители области, заключившие военный контракт в 2023 году, получат по 50 тысяч рублей
Жители области, заключившие военный контракт в 2023 году, получат по 50 тысяч рублей