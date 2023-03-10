Жители области, заключившие военный контракт в 2023 году, получат по 50 тысяч рублей
Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление о единовременной денежной выплате для жителей области, решивших поступить на военную службу по контракту.
Саратовцы, заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 января по 31 декабря 2023 года, получат по 50 тысяч рублей. Выплата придет автоматически на счёт, указанный гражданами при зачислении в штат воинской части для перечисления туда денежного довольствия.
Саратовцы, заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 января по 31 декабря 2023 года, получат по 50 тысяч рублей. Выплата придет автоматически на счёт, указанный гражданами при зачислении в штат воинской части для перечисления туда денежного довольствия.