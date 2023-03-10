Паводок в Саратовской области ожидается на 10 дней раньше обычного

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Ожидается, что в этом году паводок наступит на 10 дней раньше обычного – ориентировочно с 15 марта. Из-за холодной малоснежной зимы и промёрзшей почвы есть риск того, что уровень воды в малых реках может резко подняться.В некоторых районах половодье уже началось. Лёд на реках ещё не растаял, но при этом поверх него идёт вода. В Фёдоровском районе была подтоплена местная дорога Семеновка-Борисоглебовка, но после прочистки ливневых стоков вода ушла. «Саратовмелиоводхоз» уже начал сбрасывать воду из прудов в этом муниципалитете.По поручению губернатора на более ранний срок были сдвинуты ледовзрывные работы. Уже подорван лёд на 6 участках в Дергачёвском районе, сегодня приступили к работам в Лысых Горах. В дальнейшем планируется провести ещё 12 подрывов в 4 районах, в том числе в Гагаринском районе Саратова в Расловке-1 и Расловке-2.В этом году подтопления из-за паводка возможны в 24 районах и могут затронуть до 13 тысяч человек. Служба спасения готова развернуть переправы, подготовила пункты временного размещения, запасы техники, имущества.«Область готова к прохождению паводка. Все силы и средства приведены в готовность, полностью созданы запасы материальных ресурсов. Теперь нужно внимательно реагировать на все сообщения от жителей, даже если это небольшие подтопления, уделить особое внимание пожилому населению», - отметил Роман Бусаргин.