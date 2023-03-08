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Женщины из Саратова назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Новости
По данным опроса SuperJob,в перечне необычных подарков женщинам к 8 Марта лидируют комнатные растения и домашние животные.
Женщины из Саратова назвали самые необычные подарки на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие необычные подарки женщины получали на 8 Марта. В открытом опросе приняли участие жительницы Саратова старше 18 лет.

Традиционный подарок женщинам в Международный женский день — цветы. Но и он способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или если выбор растения уж очень экзотичен. Для 9% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 6% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца. Для 5% неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 3% назвали путешествие, посуду и бытовую технику.

Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.