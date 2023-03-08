Саратовские казаки отвезли гуманитарную помощь в Луганск

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С одним из руководителей администрации Сватовского района обсудили возможности сотрудничества. В том числе в области патриотического воспитания на примере казачьих классов Саратовской области.Экипаж боевой Газели "Дуся" в составе атамана станицы Генеральская Дмитрия Тишковец Окружного Атамана Волжского Войска Андрея Фетисова, ветерана боевых действий в Афганистане Евгения Абрамова и добровольца Михаила Салеева,доставили очередной гуманитарный груз для наших бойцов в подразделения в Луганской области: Авиагруппу, Барс 15,танковый полк ЛНР, батальон" Призрак".Кроме того, казаки в очередной раз доставили помощь танкистам Луганской Народной Республики .