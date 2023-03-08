8 марта 2023 СРЕДА
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14:23 | 07 марта
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13:10 | 07 марта
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12:30 | 07 марта
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11:30 | 07 марта
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10:10 | 07 марта
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Саратовские казаки отвезли гуманитарную помощь в Луганск

Новости
Казаки Саратовского Округа Волжского войска доставили гуманитарный груз в район Сватово казакам - добровольцам из отряда " Ермак " (БАРС 15) .
Саратовские казаки отвезли гуманитарную помощь в Луганск


С одним из руководителей администрации Сватовского района обсудили возможности сотрудничества. В том числе в области патриотического воспитания на примере казачьих классов Саратовской области.

Экипаж боевой Газели "Дуся" в составе атамана станицы Генеральская Дмитрия Тишковец Окружного Атамана Волжского Войска Андрея Фетисова, ветерана боевых действий в Афганистане Евгения Абрамова и добровольца Михаила Салеева,доставили очередной гуманитарный груз для наших бойцов в подразделения в Луганской области: Авиагруппу, Барс 15,танковый полк ЛНР, батальон" Призрак".
Кроме того, казаки в очередной раз доставили помощь танкистам Луганской Народной Республики .