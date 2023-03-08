В регионе планируется расширить сеть заказников для роста численности животных

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В прошлом году в регионе был создан первый заказник «Центральный» в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах. Он должен стать базой для роста численности животных. Большая территория заказника позволит разводить здесь различные виды копытных, и при необходимости расселять их в другие районы области.Для управления заказником планируется создать государственное бюджетное учреждение. Его сотрудники будут вести работу по сохранению животного мира.Сеть заказников в Саратовской области планируется расширить.Также на встрече обсуждалось открытие весенней охоты. Было отмечено, что с 6 марта уже началась выдача разрешений на неё.Весенняя охота на гусей, селезней и вальдшнепа в Саратовской области пройдёт:- с 18 марта по 21 апреля – на селезня с использованием живой подсадной утки.- с 25 марта по 3 апреля – для 5 районов южной зоны (Алгайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский, Ровенский).- с 1 по 10 апреля – для всех остальных районов.