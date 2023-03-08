Первые участники II Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду уже в Саратове

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Спортсмены уже были участниками "Игр Дружбы" в Казани в прошлом году. Россия им очень понравилась и они с удовольствием прилетели в Саратов. До соревнований спортсмены проведут несколько тренировок в Дворце водных видов спорта, а также смогут узнать наш город поближе. Помогать им в этом будут волонтеры, владеющие английским и испанским языками.Всего в период с 9 по 12 марта Саратов примет более 100 спортсменов, тренеров и судей из 8 стран мира и сильнейших прыгунов в воду России.