В Радищевском музее пройдет презентация клуба

просмотров: 171

МУЗЕЙНЫЙ КЛУБ появился на свет в 2016 году и уже «отшагал» полные 7 лет. Это не только свидетельствует о жизнеспособности данного предприятия, но и о начале качественно нового периода в истории этого культурно-просветительского проекта нашего музея.Музейный клуб – это, прежде всего, сообщество наших волонтеров-экскурсоводов. Этот проект появился с легкой руки одного из них. И за прошедшие годы приобрел целый ряд хороших друзей, среди которых музейщики, художники, фотографы, коллекционеры, архитекторы, писатели, модельеры, многие из которых уже стали авторами одного, а то и нескольких заседаний Музейного клуба.Кто может стать членом Музейного клуба, как оказаться среди них и какая перезагрузка нас ждет в ближайшее время, вы сможете узнать на торжественной презентации:ПРОГРАММА17.00Выступления кураторов и членов Музейного клубаЭКСКУРСИИ17.30Экскурсия по залу русского искусства первой половины XIX века (волонтер Е.Н. Плетнева)Экскурсия по залу русского искусства рубежа XIX-XX веков (волонтер О.А. Бытко)КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА18.00Выступление хора друзей «Квинта»Выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Собор»Вход в музей заканчивается за один час до закрытия. Количество мест ограничено!Регистрация на сайте Радищевского музея.Справки по тел. 8 8452 39-18-03, 26-16-06, 26-28-55