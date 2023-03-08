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В Радищевском музее пройдет презентация клуба

Новости
10 марта в 17 часов в Петровском зале Исторического здания музея пройдет торжественная презентация Музейного клуба Радищевского музея.
В Радищевском музее пройдет презентация клуба

МУЗЕЙНЫЙ КЛУБ появился на свет в 2016 году и уже «отшагал» полные 7 лет. Это не только свидетельствует о жизнеспособности данного предприятия, но и о начале качественно нового периода в истории этого культурно-просветительского проекта нашего музея.

Музейный клуб – это, прежде всего, сообщество наших волонтеров-экскурсоводов. Этот проект появился с легкой руки одного из них. И за прошедшие годы приобрел целый ряд хороших друзей, среди которых музейщики, художники, фотографы, коллекционеры, архитекторы, писатели, модельеры, многие из которых уже стали авторами одного, а то и нескольких заседаний Музейного клуба.
Кто может стать членом Музейного клуба, как оказаться среди них и какая перезагрузка нас ждет в ближайшее время, вы сможете узнать на торжественной презентации:

ПРОГРАММА
17.00
Выступления кураторов и членов Музейного клуба

ЭКСКУРСИИ
17.30
Экскурсия по залу русского искусства первой половины XIX века (волонтер Е.Н. Плетнева)
Экскурсия по залу русского искусства рубежа XIX-XX веков (волонтер О.А. Бытко)

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
18.00
Выступление хора друзей «Квинта»
Выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Собор»



Вход в музей заканчивается за один час до закрытия. Количество мест ограничено!
Регистрация на сайте Радищевского музея.
Справки по тел. 8 8452 39-18-03, 26-16-06, 26-28-55