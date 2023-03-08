Обновлен график работы Центров "Мои документы"
Определен режим работы центров «Мои Документы» региона в праздничные дни.
В связи с празднованием Международного женского дня в график работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены следующие изменения:
7 марта – рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час;
8 марта – нерабочий праздничный день.
С 9 марта все центры региона возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.
Уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте www.mfc64.ru/filials.
Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.
В связи с празднованием Международного женского дня в график работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены следующие изменения:
7 марта – рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час;
8 марта – нерабочий праздничный день.
С 9 марта все центры региона возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.
Уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте www.mfc64.ru/filials.
Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.