8 марта 2023 СРЕДА
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Обновлен график работы Центров "Мои документы"

Новости
Определен режим работы центров «Мои Документы» региона в праздничные дни.

В связи с празднованием Международного женского дня в график работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены следующие изменения:

7 марта – рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час;

8 марта – нерабочий праздничный день.

С 9 марта все центры региона возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.

Уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте www.mfc64.ru/filials.

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.