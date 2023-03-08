Обновлен график работы Центров "Мои документы"

просмотров: 157

В связи с празднованием Международного женского дня в график работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены следующие изменения:7 марта – рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час;8 марта – нерабочий праздничный день.С 9 марта все центры региона возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.Уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте www.mfc64.ru/filials.Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.