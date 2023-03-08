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Саратовские каратисты завоевали 8 медалей на международных соревнованиях

Новости
Cо 2 по 6 марта в г. Шарджа (ОАЭ) проходили международные соревнования по каратэ «EMIRATES SPORTS KARATE OPEN», в которых приняли участие более 600 спортсменов из 19 стран мира. В сборную команду страны вошли Саратовские спортсмены областного центра спортивной подготовки и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. С.Р. Ахмерова.
Саратовские каратисты завоевали 8 медалей на международных соревнованиях


Наши спортсмены завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовых медали:

Анна Щербина- 1 место, ката 16 лет и старше
Ахмед Ахмедов - 1 место, в в/к до 67 кг., 18 лет и старше
Александра Мешкова -1 место, в в/к до 68 кг., 18 лет и старше
Левон Шаишян - 1 место, в/к до 55 кг., 12-13 лет
Евгений Жаданов - 2 место, в в/к до 40 кг., 12-13 лет
Иван Бойко - 3 место, ката 12-13 лет
Тимур Перевозчиков - 3 место, в в/к до 40 кг., 12-13 лет
Гор Колтухчян - 3 место, кумитэ 11 лет.

Подготовили спортсменов тренеры Ихтибар Ахмедов, Евгения Рулёва, Сергей Лазарев и Давид Гаспарян.