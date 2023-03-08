Саратовские каратисты завоевали 8 медалей на международных соревнованиях

просмотров: 188

Наши спортсмены завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовых медали:Анна Щербина- 1 место, ката 16 лет и старшеАхмед Ахмедов - 1 место, в в/к до 67 кг., 18 лет и старшеАлександра Мешкова -1 место, в в/к до 68 кг., 18 лет и старшеЛевон Шаишян - 1 место, в/к до 55 кг., 12-13 летЕвгений Жаданов - 2 место, в в/к до 40 кг., 12-13 летИван Бойко - 3 место, ката 12-13 летТимур Перевозчиков - 3 место, в в/к до 40 кг., 12-13 летГор Колтухчян - 3 место, кумитэ 11 лет.Подготовили спортсменов тренеры Ихтибар Ахмедов, Евгения Рулёва, Сергей Лазарев и Давид Гаспарян.