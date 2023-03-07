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Пассажиры ПривЖД могут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования

Новости

До 15 апреля пассажирам ПривЖД, отправляющимся в путешествие на поездах дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания», в вагонах-ресторанах предлагаются блюда из специального постного меню.
Пассажиры ПривЖД могут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования

Оно включает в себя каши, салаты и супы с овощами, десерты и другие блюда, в которых отсутствуют продукты животного происхождения, например, мясо, молоко, яйца.

Так, в вагонах-ресторанах пассажиры могут заказать кашу овсяную с сухофруктами, щи из свежей капусты с картофелем, картофельные драники с грибным соусом, яблоко печеное с грецкими орехами и медом.

Отметим, что в вагонах-ресторанах наряду с постным продолжает действовать традиционное и детское меню, которое включает в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, а также десерты.