Глава Ленинского района поблагодарил женщин-медиков за работу в Луганске
6 марта во Дворце культуры «Россия» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта.
Глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» Дмитрий Владимирович Чубуков и депутат Саратовской городской Думы Тарасов Вячеслав Борисович поздравили женщин с наступающим Международным женским днем и вручили женщинам Почетные грамоты и дипломы.
Особую благодарность руководство района выразило женщинам — медицинским работникам Ленинского района, которые оказывали помощь в Луганской народной республике в 2022 году. В составе мобильной бригады от Саратовской области была направлена в Луганскую народную республику группа медицинских работников Саратовской городской детской больницы № 7. В нелегких условиях они помогали детям и их родителям, оказывали психологическую поддержку. Своим высоким профессионализмом и внимательным отношением к больным снискали заслуженный авторитет среди коллег, руководителей учреждений.
Ленинский район богат достойными, неравнодушными людьми. В этом году лидерами года от Ленинского района стали три замечательные женщины Стифорова Елена Юрьевна – Член всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы, главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница»; Исаева Татьяна Владимировна — главная медицинская сестра «Саратовской областной инфекционной клинической больницы имени Н.Р. Иванова»; Сынкина Ольга Петровна директор Дворца культуры «Россия», заслуженный работник культуры РФ.
«Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. Женщины являются хранительницами домашнего очага, духовных ценностей и традиций. Именно они воспитывают новое поколение для светлого будущего и процветания нашей с вами Родины, нашей России» — поздравила директор Дворца культуры «Россия» Ольга Сынкина.
В праздничной концертной программе принимали участие: «Народные коллективы» ДК «Россия»: театр танца «Арабеск», участницы модельно-танцевальной «Школы движений», детский хореографический ансамбль «Задорный каблучок», эстрадная группа «Астория»; образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «АSSОЛЬ» ДДТ «Солнечный», лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Вероника Блинова, Павел Иванов, Алексей Асеев, солист МУК «ГДКНТ» Соколов Дмитрий, лауреат премии правительства РФ «Душа России», педагог ансамбля «Саратовский самовар» Александр Краснов.
Глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» Дмитрий Владимирович Чубуков и депутат Саратовской городской Думы Тарасов Вячеслав Борисович поздравили женщин с наступающим Международным женским днем и вручили женщинам Почетные грамоты и дипломы.
Особую благодарность руководство района выразило женщинам — медицинским работникам Ленинского района, которые оказывали помощь в Луганской народной республике в 2022 году. В составе мобильной бригады от Саратовской области была направлена в Луганскую народную республику группа медицинских работников Саратовской городской детской больницы № 7. В нелегких условиях они помогали детям и их родителям, оказывали психологическую поддержку. Своим высоким профессионализмом и внимательным отношением к больным снискали заслуженный авторитет среди коллег, руководителей учреждений.
Ленинский район богат достойными, неравнодушными людьми. В этом году лидерами года от Ленинского района стали три замечательные женщины Стифорова Елена Юрьевна – Член всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы, главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница»; Исаева Татьяна Владимировна — главная медицинская сестра «Саратовской областной инфекционной клинической больницы имени Н.Р. Иванова»; Сынкина Ольга Петровна директор Дворца культуры «Россия», заслуженный работник культуры РФ.
«Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. Женщины являются хранительницами домашнего очага, духовных ценностей и традиций. Именно они воспитывают новое поколение для светлого будущего и процветания нашей с вами Родины, нашей России» — поздравила директор Дворца культуры «Россия» Ольга Сынкина.
В праздничной концертной программе принимали участие: «Народные коллективы» ДК «Россия»: театр танца «Арабеск», участницы модельно-танцевальной «Школы движений», детский хореографический ансамбль «Задорный каблучок», эстрадная группа «Астория»; образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «АSSОЛЬ» ДДТ «Солнечный», лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Вероника Блинова, Павел Иванов, Алексей Асеев, солист МУК «ГДКНТ» Соколов Дмитрий, лауреат премии правительства РФ «Душа России», педагог ансамбля «Саратовский самовар» Александр Краснов.