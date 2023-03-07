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Глава Ленинского района поблагодарил женщин-медиков за работу в Луганске

Новости
6 марта во Дворце культуры «Россия» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта.
Глава Ленинского района поблагодарил женщин-медиков за работу в Луганске


Глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» Дмитрий Владимирович Чубуков и депутат Саратовской городской Думы Тарасов Вячеслав Борисович поздравили женщин с наступающим Международным женским днем и вручили женщинам Почетные грамоты и дипломы.

Особую благодарность руководство района выразило женщинам — медицинским работникам Ленинского района, которые оказывали помощь в Луганской народной республике в 2022 году. В составе мобильной бригады от Саратовской области была направлена в Луганскую народную республику группа медицинских работников Саратовской городской детской больницы № 7. В нелегких условиях они помогали детям и их родителям, оказывали психологическую поддержку. Своим высоким профессионализмом и внимательным отношением к больным снискали заслуженный авторитет среди коллег, руководителей учреждений.

Ленинский район богат достойными, неравнодушными людьми. В этом году лидерами года от Ленинского района стали три замечательные женщины Стифорова Елена Юрьевна – Член всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы, главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница»; Исаева Татьяна Владимировна — главная медицинская сестра «Саратовской областной инфекционной клинической больницы имени Н.Р. Иванова»; Сынкина Ольга Петровна директор Дворца культуры «Россия», заслуженный работник культуры РФ.

«Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. Женщины являются хранительницами домашнего очага, духовных ценностей и традиций. Именно они воспитывают новое поколение для светлого будущего и процветания нашей с вами Родины, нашей России» — поздравила директор Дворца культуры «Россия» Ольга Сынкина.

В праздничной концертной программе принимали участие: «Народные коллективы» ДК «Россия»: театр танца «Арабеск», участницы модельно-танцевальной «Школы движений», детский хореографический ансамбль «Задорный каблучок», эстрадная группа «Астория»; образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «АSSОЛЬ» ДДТ «Солнечный», лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Вероника Блинова, Павел Иванов, Алексей Асеев, солист МУК «ГДКНТ» Соколов Дмитрий, лауреат премии правительства РФ «Душа России», педагог ансамбля «Саратовский самовар» Александр Краснов.