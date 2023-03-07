В Москве чествовали лауреатов национальной премии «Женщины-Лидеры-2023»

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Премии, ценные призы и подарки получили деловые женщины России. В рамках вечера также была организована праздничная концертная программа и фуршет. Гостям мероприятия представилась возможность установить новые деловые знакомства и обновить прежние.Основная цель национальной премии «Женщины-Лидеры-2023» – подчеркнуть важность и значимость роли деловых женщин в реализации социально значимых инициатив и развитии экономического потенциала страны. Как сообщила пресс-служба бизнес-объединения RU TALKS, награждение проводил Алексей Архипов, основатель RU TALKS.