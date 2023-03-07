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В рамках федеральной программы будущих педагогов готовят со школьной скамьи
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В рамках федеральной программы будущих педагогов готовят со школьной скамьи

Новости
На базе СГУ им. Н.Г. Чернышевского в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» реализуется стратегический проект «Учитель в образовательной парадигме». Его цель – продвижение идеи о том, что подготовка учителя должна начинаться во время учёбы в школе.
В рамках федеральной программы будущих педагогов готовят со школьной скамьи


В университете действует Педагогический класс СГУ, происходит совершенствование образовательных программ университета, а также ведётся обучение молодых учителей.

Каждый год в СГУ проходит Научно-образовательный фестиваль «Неделя педагогического образования», на котором звучат лекции практикующих педагогов, проходят мастер-классы, дискуссионные площадки.

Во время фестиваля подводятся итоги университетского конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию», в нём принимают участие студенты, желающие связать свою жизнь с педагогическим ремеслом. В этом году X Научно-образовательный фестиваль пройдёт с 24 по 31 марта 2023 г.

В рамках программы «Приоритет 2030» в ряде регионов ПФО уже стартовало обучение иностранных студентов, которые потом внедряют на своей родине полученные знания.

Так, во время рабочего визита в Башкортастан заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко посетил лаборатории «Роснефти», созданные на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета в рамках Евразийского научно-образовательного центра, созданного по поручению Президента.

«Президент Владимир Путин на Совете по науке дал четкий посыл: стране нужны конкретные результаты научной деятельности. Правительство предоставляет регионам набор инструментов, с помощью которых они реализуют научно-технологический потенциал в кооперации с бизнесом. В Башкирии мы наглядно увидели эффект от их применения, разработки активно внедряются в промышленность, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Во время посещения вуза гостям были представлены профильные лаборатории по разведке, разработке и эксплуатации месторождений, тренажеры цифрового моделирования основных технологических процессов, современная буровая установка, на которой студенты в виртуальной реальности проводят полный цикл работ на скважине.

Гости пообщались с преподавателями и студентами, в том числе из Кубы, Вьетнама и стран Африки, которые осваивают обслуживание буровой установки и работу на вспомогательном оборудовании.

«Крайне важно, что в вузе Башкортостана обучаются студенты из дружественных стран. Они изучают наши технологии, потом внедряют их у себя на родине. Через них мы осуществляем экспорт отечественных разработок», – отметил Дмитрий Чернышенко.