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В Саратове прошел патриотический Слёт «Союза женщин»

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В программе Слета - чествование женщин, активно включившихся в акции «Солдату – тепло маминых рук», «С теплом из дома», «Ласточка – солдату» и другим, направленным на поддержку участников СВО.


В Саратове прошел патриотический Слёт «Союза женщин»


«Союз женщин России» - это большая стратегическая площадка реализации важнейших задач, стоящих перед обществом. Открыла работу Слёта организованная совместно с центром «Мой бизнес» выставка, посвящённая созданным женщинами предприятиям, обеспечивающим поддержку участников специальной военной операции.

​Вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров провел церемонию награждения. Поприветствовала собравшихся глава муниципального образования «Город Саратов» Лада Мокроусова.

В Саратове прошел патриотический Слёт «Союза женщин»

​Тема воспитания здорового, успешного поколения в условиях максимальной защищенности -ключевая в выступлениях, в том числе - уполномоченного по правам человека Надежды Суховой и уполномоченного по правам ребенка Татьяны Загородней. Это логично, поскольку защита интересов семьи и детей – приоритетное направление деятельности Союза женщин России.

​На Слете подвели итоги регионального конкурса журналистских работ «Имя ей – Женщина!». Авторов лучших публикаций, отвечающих условиям конкурса, назвал и поздравил министр информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Колоколов.

Учитывая, что 2023-й объявлен Годом педагога и наставника, особое внимание уделено и этой теме.

Также на форуме состоялось вручение медалей Союза женщин России за плодотворную работу, активную гражданскую позицию и участие в реализации государственной политики по защите интересов женщин, семьи и детей.

Праздничное настроение на слете поддерживали концертные номера от ведущих творческих коллективов Саратовской области.

Поприветствовав участников Слета, выразив слова благодарности активистам женсоветов, председатель Саратовского регионального отделения ООГО «Союз женщин России», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская обратила внимание на присутствие надёжных союзников: «Слёт носит программный характер и в качестве спикеров выступают именно те лидеры мнений, которые в этот судьбоносный для нашей страны период оказывают непосредственное влияние на консолидацию всех общественных сил и способствуют достижению целей, заявленных в «Национальной стратегии действий в интересах женщин».