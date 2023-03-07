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Фильм о Донбассе вышел в широкий региональный прокат

Новости
По информации министерства культуры России во всех кинозалах, модернизированных в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Культура», будут показаны 15 новых фильмов о СВО и жизни людей на Донбассе.
Фильм о Донбассе вышел в широкий региональный прокат


Первым вышел в прокат документальный фильм Александры Франк «Где проходит граница?». Её герои – яркие, неординарные люди: зрители увидят и главу ДНР Дениса Пушилина, и волонтеров, и простых жителей Мариуполя, Донецка. Они расскажут о своей жизни до и после 24 февраля 2022 года.

В Саратовской области документальный фильм о Донбассе уже вышел на экраны прокатной сети областного киновидеоцентра в 17 муниципальных модернизированных кинозалах, с 6 марта его можно будет увидеть в DVD-кинозалах Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского и Пугачевского районов.

О том, «Где проходит граница?», узнают и зрители проекта «Киноновинки-региону», который реализует областной киновидеоцентр: весь ближайший месяц фильм будет представлен на выездных кинопоказах в Саратове, ЗАТО Светлый, МО п. Михайловский и других муниципальных районах, в которых отсутствуют кинозалы.

Фильм «Где проходит граница?» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Билеты доступны по Пушкинской карте.