В Балашове займутся благоустройством пляжа

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В порядок планируется привести участок протяженностью 6,1 км. Сроки - три года с поэтапным финансированием (в общей сложности 128 млн рублей). Основная сумма рассчитана на 2025 год, однако есть механизмы, которые позволяют выделить средства раньше. Если подрядчик воспользуется этой возможностью, завершить расчистку получится не за 3 года, а гораздо раньше. У нас будут подобные проекты и по другим водоемам, поэтому организация заинтересована, чтобы хорошо себя зарекомендовать. Оценивать ее работу будут в первую очередь жители.Параллельно с расчисткой в Балашове будет реализовываться еще один важный проект, который стал одним из победителей Всероссийского конкурса. Речь идет о благоустройстве пляжа. В зоне отдыха у воды появятся различные спортивные и детские площадки, раздевалки, вышка спасателей, навесы, питьевые фонтанчики и другие элементы. Завершить все работы должны в сентябре, но авторы проекта не исключают, что получится быстрее, и горожане успеют отдохнуть на обновленном пляже уже в этом году.