В апреле в Саратове пройдут «Большие гастроли» Нижегородского ТЮЗа

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Одновременно на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя пройдут показы коллег из Нижнего Новгорода.14 и 15 апреля саратовцы смогут посмотреть семейный мюзикл по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник страны OZ».15 апреля вечером пройдет показ комедии Шекспира о мужской дружбе, которая может выдержать тяжелые испытания, а рассыпаться из-за сплетен и ревности, – «Много шума из ничего».16 апреля состоится спектакль о том, как дети теряют время в смартфонах, и к чему это может привести – «Сказка о потерянном времени» по мотивам произведения Евгения Шварца.