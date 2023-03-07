В апреле в Саратове пройдут «Большие гастроли» Нижегородского ТЮЗа
Три постановки ТЮЗа Киселева отправляются в Нижний Новгород. С 14 по 16 апреля «Приключения Тома Сойера, «Чудеса на Змеином болоте»» и «А зори здесь тихие» можно будет посмотреть на сцене Нижегородского ТЮЗа.
Одновременно на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя пройдут показы коллег из Нижнего Новгорода.
14 и 15 апреля саратовцы смогут посмотреть семейный мюзикл по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник страны OZ».
15 апреля вечером пройдет показ комедии Шекспира о мужской дружбе, которая может выдержать тяжелые испытания, а рассыпаться из-за сплетен и ревности, – «Много шума из ничего».
16 апреля состоится спектакль о том, как дети теряют время в смартфонах, и к чему это может привести – «Сказка о потерянном времени» по мотивам произведения Евгения Шварца.
Одновременно на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя пройдут показы коллег из Нижнего Новгорода.
14 и 15 апреля саратовцы смогут посмотреть семейный мюзикл по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник страны OZ».
15 апреля вечером пройдет показ комедии Шекспира о мужской дружбе, которая может выдержать тяжелые испытания, а рассыпаться из-за сплетен и ревности, – «Много шума из ничего».
16 апреля состоится спектакль о том, как дети теряют время в смартфонах, и к чему это может привести – «Сказка о потерянном времени» по мотивам произведения Евгения Шварца.