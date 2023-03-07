7 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
10:10 | 07 марта
Пассажиры ПривЖД могут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования
09:00 | 07 марта
Глава Ленинского района поблагодарил женщин-медиков за работу в Луганске
22:09 | 06 марта
Пожар внешних конструкций: как не допустить самый сложный вид возгорания
22:06 | 06 марта
В Москве чествовали лауреатов национальной премии «Женщины-Лидеры-2023»
17:50 | 06 марта
В рамках федеральной программы будущих педагогов готовят со школьной скамьи
17:50 | 06 марта
В рамках федеральной программы будущих педагогов готовят со школьной скамьи
17:00 | 06 марта
В Саратове прошел патриотический Слёт «Союза женщин»
16:02 | 06 марта
Фильм о Донбассе вышел в широкий региональный прокат
15:04 | 06 марта
В Балашове займутся благоустройством пляжа
14:01 | 06 марта
В апреле в Саратове пройдут «Большие гастроли» Нижегородского ТЮЗа
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В апреле в Саратове пройдут «Большие гастроли» Нижегородского ТЮЗа

Новости
Три постановки ТЮЗа Киселева отправляются в Нижний Новгород. С 14 по 16 апреля «Приключения Тома Сойера, «Чудеса на Змеином болоте»» и «А зори здесь тихие» можно будет посмотреть на сцене Нижегородского ТЮЗа.
В апреле в Саратове пройдут «Большие гастроли» Нижегородского ТЮЗа



Одновременно на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя пройдут показы коллег из Нижнего Новгорода.

14 и 15 апреля саратовцы смогут посмотреть семейный мюзикл по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник страны OZ».

15 апреля вечером пройдет показ комедии Шекспира о мужской дружбе, которая может выдержать тяжелые испытания, а рассыпаться из-за сплетен и ревности, – «Много шума из ничего».

16 апреля состоится спектакль о том, как дети теряют время в смартфонах, и к чему это может привести – «Сказка о потерянном времени» по мотивам произведения Евгения Шварца.