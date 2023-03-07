Особняк купца-старообрядца в Хвалынске получил предметы охраны

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По мнению краеведов, дом был построен в 1913 году, а его владельцем был купец-старообрядец Лев Григорьевич Шикин. Здание он использовал для сдачи в наем, для арендаторов квартир второго этажа был устроен отдельный вход с улицы.Предметом охраны исторического здания было признано оформление фасада в стиле открытого кирпича, раскреповка фасада пилястрами, рустовка первого этажа, рельефная надпись «1911 г.» на аттике здания, декор фриза и многое другое.Важно: Элементы, которые описаны в предмете охраны, собственники обязаны сохранить, а при необходимости организовать их реставрацию.