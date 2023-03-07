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В Саратовской области планируют открыть отделение фонда поддержки ветеранов СВО

Новости
В Саратовской области будет открыто отделение фонда поддержки ветеранов СВО. Об этом глава региона Роман Бусаргин сообщил на заседании Правительства области.

Напомним, о создании специального фонда заявил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Фонд будет оказывать адресную поддержку ветеранам СВО и их близким. В его работе будут участвовать представители всех направлений, начиная от сотрудников службы занятости, заканчивая специалистами по повышению квалификации и реабилитации. Кроме того, за каждой семьей будет закреплен персональный социальный работник.

«Президент отметил, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания. Наш долг - оказывать всю необходимую помощь не только в момент, когда защитники находятся в зоне боевых действий, но и после их возвращения домой. Безразличие здесь, не побоюсь этого слова, сравнимо с предательством», - отметил губернатор.

Также Роман Бусаргин рассказал о поддержке работников оборонно-промышленного комплекса. По решению Президента им будут предоставлять льготное арендное жилье. После того как федеральный центр утвердит программу, она должна сразу заработать в регионе. Минпрому вместе с руководством предприятий ОПК поручено уже сейчас выяснить, сколько специалистов воспользуются новой мерой поддержки.