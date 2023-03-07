Губернатор подписал постановление о выплате денежного поощрения за мужество и отвагу

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Никаких дополнительных заявлений для получения выплаты не нужно, она придет автоматически в течение 10 рабочих дней со дня награждения. Денежное поощрение получат и все 18 военнослужащих, которым уже вручили Почетный знак.Напомним, эта региональная награда – для жителей области, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.