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Региональный ремонт 100 спортивных залов: сельская школа получит новый спортзал

Новости
В 2023 году стартовала региональная программа ремонта 100 спортивных залов сельских и городских школ, в рамках которого в филиале школы № 2. Александрово-Гайского МР Саратовской области в с. Варфоломеевка уже приступили к ремонтным работам.

В филиале школы № 2 обучаются 37 ярких и талантливых ребят, которые мечтают заниматься спортом в новом зале. В 2020 году в здании школы капитально отремонтировали крышу, но в спортивном зале обновлений не было давно, поэтому было принято решение включить образовательное учреждение в региональную программу.

По словам директора филиала школы Галии Жусуповны спортивный зал объединяет большинство жителей села Варфоломеевка: «Конечно, мы стараемся создать все необходимые условия для развития детей. Но в нашей школе спортивные секции открыты и для взрослых. Проект, который реализуется под контролем Губернатора области Романа Бусаргина, позволит создать новый, современный зал и станет хорошим подарком для всего села Варфоломеевка».

Ремонтные работы по обновлению 100 спортивных залов школ региона планируется завершить к 15 августа 2023 года.