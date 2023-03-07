Региональный ремонт 100 спортивных залов: сельская школа получит новый спортзал

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В филиале школы № 2 обучаются 37 ярких и талантливых ребят, которые мечтают заниматься спортом в новом зале. В 2020 году в здании школы капитально отремонтировали крышу, но в спортивном зале обновлений не было давно, поэтому было принято решение включить образовательное учреждение в региональную программу.По словам директора филиала школы Галии Жусуповны спортивный зал объединяет большинство жителей села Варфоломеевка: «Конечно, мы стараемся создать все необходимые условия для развития детей. Но в нашей школе спортивные секции открыты и для взрослых. Проект, который реализуется под контролем Губернатора области Романа Бусаргина, позволит создать новый, современный зал и станет хорошим подарком для всего села Варфоломеевка».Ремонтные работы по обновлению 100 спортивных залов школ региона планируется завершить к 15 августа 2023 года.