Герой России рассказал студентам об особенностях проведения СВО

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Александр Юрьевич рассказывал молодёжи о Героях Великой Отечественной войны и приводил примеры мужества и отваги, проявленные военнослужащими в современных локальных вооруженных конфликтах. В ходе мероприятия почетный гость ответил на вопросы участников встречи, касающихся проведения специальной военной операции на территории Украины и в Донбассе.Для ребят была организована выставка современного материально-технического оснащения специальной военной операции и военных трофеев, о каждом экспонате выставки интересно рассказывал Александр Янклович. После окончания мероприятия ребята смогли рассмотреть все экспонаты, проверить, как они работают, и сфотографироваться с ними.