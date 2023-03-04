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Благодаря современным лабораториям улучшается качество дорожных конструкций

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Состоялось выездное совещание на предмет готовности организаций строительного контроля к старту реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Осмотренное оборудование полностью готово для использования при ремонте дорог.




В рамках выездного совещания по вопросу готовности организаций строительного контроля к старту реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» директор дирекции транспорта и дорожной деятельности Андрей Бондарев произвел осмотр лаборатории подрядной организации, осуществляющей строительный контроль за ремонтом дорог на улично-дорожной сети города.

В лаборатории были осмотрено установленное оборудование: прибор определения старения битума, оборудование для определения истираемости щебня, прибор стандартного уплотнения грунта, прибор определения прочности бетонной конструкции и др.

В ходе мероприятия было произведено испытание размягчения битума. Данное оборудование предназначено для определения соответствия всех компонентов будущего дорожного покрытия нормативам ГОСТа.

По итогу мероприятия никаких нарушений выявлено не было, оборудование полностью готово для использования при ремонте дорог.
Андрей Бондарев отметил, что благодаря таким лабораториям, оснащенными современным оборудованием, повышается проверка технического и документального соответствия дорожных конструкций.

Работа дорожной лаборатории направлена на проверку каждого этапа ремонта и строительства и последующей эксплуатации на соответствие нормам, СНиПам и ГОСТам.