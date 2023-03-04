Юным саратовцам предлагают снимать видеоролики про лес
Благотворительный фонд содействия развитию Крыма «Перспектива» и информационный портал «Forest.RU Всё о российских лесах» приглашает юных саратовцев, особенно участников школьных лесничеств, к созданию видеороликов о зеленых легких России – лесах.
«В Саратовской области работают 20 школьных лесничеств. Надеюсь, что их количество увеличится. Хочу поблагодарить руководителей и наставников школьных лесничеств, которые поддерживают это направление. Это площадка для профориентации. И она начинается в школе. Некоторые ребята связывают свою жизнь с лесной отраслью, пополняя ряды специалистов лесного хозяйства региона», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Основная идея по задумке организаторов общества - это создавать информационную площадку для творческого взаимодействия всех заинтересованных, особенно детей и подростков, в сохранении, развитии и познании российского леса.
«Мы предлагаем вам стать не просто зрителями, но и активными авторами. Для этого внимательно смотрите и выполняйте задания наших экспертов, а самые интересные видеоролики мы включим в последующие серии "Лесовика-затейника"», - пригласили к участию юных саратовцев организаторы.
Присоединиться к участию можно по ссылке: https://vk.com/lesovik_zatejnik.
«В Саратовской области работают 20 школьных лесничеств. Надеюсь, что их количество увеличится. Хочу поблагодарить руководителей и наставников школьных лесничеств, которые поддерживают это направление. Это площадка для профориентации. И она начинается в школе. Некоторые ребята связывают свою жизнь с лесной отраслью, пополняя ряды специалистов лесного хозяйства региона», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Основная идея по задумке организаторов общества - это создавать информационную площадку для творческого взаимодействия всех заинтересованных, особенно детей и подростков, в сохранении, развитии и познании российского леса.
«Мы предлагаем вам стать не просто зрителями, но и активными авторами. Для этого внимательно смотрите и выполняйте задания наших экспертов, а самые интересные видеоролики мы включим в последующие серии "Лесовика-затейника"», - пригласили к участию юных саратовцев организаторы.
Присоединиться к участию можно по ссылке: https://vk.com/lesovik_zatejnik.