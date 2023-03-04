4 марта 2023 СУББОТА
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Юным саратовцам предлагают снимать видеоролики про лес

Новости
Благотворительный фонд содействия развитию Крыма «Перспектива» и информационный портал «Forest.RU Всё о российских лесах» приглашает юных саратовцев, особенно участников школьных лесничеств, к созданию видеороликов о зеленых легких России – лесах.
Юным саратовцам предлагают снимать видеоролики про лес



«В Саратовской области работают 20 школьных лесничеств. Надеюсь, что их количество увеличится. Хочу поблагодарить руководителей и наставников школьных лесничеств, которые поддерживают это направление. Это площадка для профориентации. И она начинается в школе. Некоторые ребята связывают свою жизнь с лесной отраслью, пополняя ряды специалистов лесного хозяйства региона», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Основная идея по задумке организаторов общества - это создавать информационную площадку для творческого взаимодействия всех заинтересованных, особенно детей и подростков, в сохранении, развитии и познании российского леса.

«Мы предлагаем вам стать не просто зрителями, но и активными авторами. Для этого внимательно смотрите и выполняйте задания наших экспертов, а самые интересные видеоролики мы включим в последующие серии "Лесовика-затейника"», - пригласили к участию юных саратовцев организаторы.

Присоединиться к участию можно по ссылке: https://vk.com/lesovik_zatejnik.