Продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов
Принимаются заявки на конкурс социальных проектов «Женщины за здоровое общество»
Продолжается Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество».
В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах Российской Федерации.
Отбор проходит по пяти номинациям:
Технологии для здоровья
Женское здоровье
Материнство и детство
Здоровый образ жизни
Благополучие семьи
Заявки принимаются до 30 апреля 2023 года на сайте конкурса (https://womenforhealth.ru/initiatives/contest-2023/).
Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума, а в июне, на площадке самого ПМЭФ (14-17 июня 2023, Санкт-Петербург), женщины смогут представить свои проекты.
Продолжается Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество».
В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах Российской Федерации.
Отбор проходит по пяти номинациям:
Технологии для здоровья
Женское здоровье
Материнство и детство
Здоровый образ жизни
Благополучие семьи
Заявки принимаются до 30 апреля 2023 года на сайте конкурса (https://womenforhealth.ru/initiatives/contest-2023/).
Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума, а в июне, на площадке самого ПМЭФ (14-17 июня 2023, Санкт-Петербург), женщины смогут представить свои проекты.