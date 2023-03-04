4 марта 2023 СУББОТА
Новости
18:00 | 03 марта
Благодаря современным лабораториям улучшается качество дорожных конструкций
17:30 | 03 марта
Юным саратовцам предлагают снимать видеоролики про лес
16:50 | 03 марта
Продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов
16:07 | 03 марта
Министр Константин Доронин доложил об эффективных противопожарных мерах
15:10 | 03 марта
В Саратове пройдет открытие 2-го Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду
14:30 | 03 марта
Область готова к безопасному прохождению паводка
13:30 | 03 марта
Благодаря господдержке продукция саратовского предприятия представлена в 10 регионах России
12:33 | 03 марта
Дорожники приступили к ремонту региональных дорог литым асфальтом
11:20 | 03 марта
Увеличилась средняя зарплата по области
11:00 | 03 марта
ЕРАИ назвал сумму, направленную в 2022 году на развитие российского спорта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов

Новости
Принимаются заявки на конкурс социальных проектов «Женщины за здоровое общество»


Продолжается Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество».

В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах Российской Федерации.

Отбор проходит по пяти номинациям:
Технологии для здоровья
Женское здоровье
Материнство и детство
Здоровый образ жизни
Благополучие семьи

Заявки принимаются до 30 апреля 2023 года на сайте конкурса (https://womenforhealth.ru/initiatives/contest-2023/).

Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума, а в июне, на площадке самого ПМЭФ (14-17 июня 2023, Санкт-Петербург), женщины смогут представить свои проекты.