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Министр Константин Доронин доложил об эффективных противопожарных мерах

Новости

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин выступил с докладом на ежегодном совещании Федерального агентства лесного хозяйства в Приволжском федеральном округе. Мероприятие состоялось в Уфе (Республика Башкортостан).

Министр Константин Доронин доложил об эффективных противопожарных мерах

Министр рассказал об организации системы охраны лесов от пожаров и повышения ее эффективности на территории Саратовской области. В частности, он сделал акцент на мониторинге лесных пожаров, межведомственном взаимодействии, профилактических противопожарных мероприятиях.

«Основной задачей мониторинга лесных пожаров является их оперативное обнаружение и своевременная организация тушения возгораний на наименьшей площади. Для этого на территории области в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба (РДС), где фиксируются сведения обо всех возгораниях и термоточках региона. С начала пожароопасного сезона диспетчерские службы будут функционировать во всех лесохозяйственных учреждениях», - уточнил Константин Доронин.

Он отметил, что благодаря участию нашего региона в национальном проекте Президента Владимира Путина «Экология» удалось значительно увеличить оснащенность лесхозов специальной техникой и оборудованием. Так, теперь она составляет 95%.

В своем выступлении министр указал и на важность патрулирования лесов с использованием квадрокоптеров, раздачей листовок населению. А также напомнил о необходимости использования в охране лесов современных информационных систем дистанционного мониторинга. В Саратовской области наиболее горимые участки районов находятся под пристальным вниманием видеокамер системы «Лесохранитель». Всего их в лесном фонде 24.

«В текущем году, до начала пожароопасного сезона, планируется закупить и установить еще 6 видеокамер за счет средств федерального бюджета, а также до конца года 15 камер за счет средств областного бюджета. Они появятся в Аркадакском, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Вязовском и Черкасском лесничествах. Охват площади лесного фонда области системой «Лесохранитель» составит около 80%. В основном все хвойные насаждения будут под контролем. На следующий год планируем охватить всю территорию лесного фонда», - пообещал министр.