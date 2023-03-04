4 марта 2023 СУББОТА
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В Саратове пройдет открытие 2-го Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду

Новости
10 марта в Саратове состоится открытие 2-го Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. Соревнования будут проходить во Дворце водных видов спорта. В Саратов приедет свыше 60 спортсменов из 8-ми стран мира.



В преддверии Кубка прошла встреча с Олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Ильёй Захаровым, он поделился своим мнением о предстоящем спортивном событии.

Посмотреть запись можно 3 марта в 16:00 в официальном аккаунте Правительства области "Саратовская область" в социальной сети в "В Контакте" https://vk.com/saratovoblgov