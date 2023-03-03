3 марта 2023 ПЯТНИЦА
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Область готова к безопасному прохождению паводка

Новости
Область готова к безопасному прохождению паводка

Область готова к безопасному прохождению паводка

24 муниципальных района могут оказаться в зоне возможного затопления (подтопления) при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки. В зоны возможного затопления и подтопления могут попасть более 116 населенных пунктов и более 6 тыс. домов, в которых проживают почти 14 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Об этом на заседании Правительства области рассказал руководитель управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области Юрий Юрин.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС.
Общая группировка сил и средств СТП РСЧС Саратовской области составляет 18611 человек, техники – 4518 единиц.

В областной службе спасения имеется 10 металлических маломерных судов, 4 судна на воздушной подушке, 4 мотопомпы. Ежедневно на суточном дежурстве находятся до 50 спасателей. Снегоболотоход «Енисей» позволит доставлять группы спасателей в зоны заболоченного грунта в период паводка для эвакуации людей и доставлять медикаменты и предметы первой необходимости.

Все силы и средства готовы к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод».