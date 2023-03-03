Благодаря господдержке продукция саратовского предприятия представлена в 10 регионах России

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«ТЭК» активно сотрудничает с региональным Центром поддержки экспорта. В 2022 году Центром было оказано содействие в поиске и подборе иностранного покупателя. Также предприятие принимало участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан, реверсной бизнес-миссии Беларуси в Саратовскую область. Услуги оказаны в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».На сегодняшний день, компания работает не только на территории Саратовской области, но и с крупными дистрибьюторскими компаниями и компаниями застройщиками по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю.