3 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:10 | 03 марта
В Саратове пройдет открытие 2-го Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду
14:30 | 03 марта
Область готова к безопасному прохождению паводка
13:30 | 03 марта
Благодаря господдержке продукция саратовского предприятия представлена в 10 регионах России
12:33 | 03 марта
Дорожники приступили к ремонту региональных дорог литым асфальтом
11:20 | 03 марта
Увеличилась средняя зарплата по области
11:00 | 03 марта
ЕРАИ назвал сумму, направленную в 2022 году на развитие российского спорта
10:27 | 03 марта
На инфраструктуру для участков многодетных семей выделят 100 млн рублей
09:39 | 03 марта
Расписание двух пригородных поездов в Саратовской области изменится
18:00 | 02 марта
В радищевском музее пройдет выставка «100 ЧУДЕС СВЕТА»
17:00 | 02 марта
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на треть в феврале
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Благодаря господдержке продукция саратовского предприятия представлена в 10 регионах России

Новости
Компания «ТЭК» - производитель лакокрасочных материалов в Саратове, ее продукция представлена в 10 регионах России.
Благодаря господдержке продукция саратовского предприятия представлена в 10 регионах России



«ТЭК» активно сотрудничает с региональным Центром поддержки экспорта. В 2022 году Центром было оказано содействие в поиске и подборе иностранного покупателя. Также предприятие принимало участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан, реверсной бизнес-миссии Беларуси в Саратовскую область. Услуги оказаны в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».

На сегодняшний день, компания работает не только на территории Саратовской области, но и с крупными дистрибьюторскими компаниями и компаниями застройщиками по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю.