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Дорожники приступили к ремонту региональных дорог литым асфальтом

Новости
Своевременный ямочный ремонт в зимний и весенний период позволяет обеспечивать безопасность дорог при неблагоприятных погодных условиях (снег дождь, туман), а также в значительной мере увеличить срок их службы. Но качественное выполнение устранения дефектов покрытия на дороге зимой и ранней весной, при отрицательных температурах возможно только дорогостоящим литым асфальтобетоном.
Дорожники приступили к ремонту региональных дорог литым асфальтом




Дорожники приступили к ремонту литой асфальтобетонной смесью. Работы уже ведутся на дорогах регионального значения. Например, в Саратове. Сегодня, 2 марта (в ночь), планируются работы по устройству ямочного ремонта по ул. им. Чернышевского Н.Г. Они начнутся от 4-й горбольницы до ул. им. Орджоникидзе Г.К.

Сегодня в г. Балашове днем работала техника на улицах Энтузиастов, Орджоникидзе, Мичурина, Гагарина и др. В Балаковском районе подрядчик приступил к ямочному ремонту на автоподъезде к г. Балаково от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград до полигона ТБО.

При наступлении более благоприятных погодных условий, позволяющих выполнять дорожные работы с применением традиционной горячей асфальтобетонной смеси, подрядные организации приступят уже к массовым дорожным работам в рамках содержания.